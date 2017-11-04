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(Görüntülü Haber) Fatih'te trafik kazası: 4 yaralı

Hakan KAYA- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA  Fatih'te iki taksinin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

04 Kasım 2017 12:53

Hakan KAYA- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA 

Fatih\'te iki taksinin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza; Balat, Defterdar Mahallesi, Ayvansaray Kavşağı\'nda saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavedud Caddesinden seyir halinde olan Küdrüs Karataş yönetimindeki 34 TBH 67 plakalı taksi, Ayvansaray Kavşağı\'nda, Turgay Yılmaz yönetimindeki 34 TEB 07 plakalı taksi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Turgay Yılmaz yönetimindeki taksi yan yatarken, kazada taksi sürücüleri Küdrüs Karataş, Turgay Yılmaz ile taksideki yolcular Ertan Muammed Sudas, ve Karolin Agopyan yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.    

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