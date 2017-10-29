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(Görüntülü Haber) Fatih'te trafik kazası: 2 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA) Fatih, D-100 Karayolu Ankara istikameti, Edirnekapı mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önünde seyreden otomobile çarptı

29 Ekim 2017 12:14

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA) Fatih, D-100 Karayolu Ankara istikameti, Edirnekapı mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önünde seyreden otomobile çarptı. Kaza sonrası her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kaza Fatih D-100 Karayolu, Edirnekapı mevkinde gece saat 02:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 34 AK 3003 plakalı araç sürücüsü Ankara istikametinde giderken, Edirnekapı mevkisine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden 34 YB 2996 araca arkadan çarptı. Kaza sonrası her iki araçta savrulurken sürücüleri de yaralandı. Yoldan geçen araç sürücüleri bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve ambulansa haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada yoldan geçen ve yardıma koşan vatandaşlar da araç içindeki yaralı sürücüyü çıkarmak için sağlık ekiplerine yardım ettiği görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda inceleme ve soğutma çalışması yaptı. Bu sırada polis ekipleri herhangi bir kaza yaşanmaması için yolu kontrollü bir şekilde 2 şeritten verdi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Temizlik ekipleri yolu temizledikten sonra polis ekipleri yolu tamamen açtı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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