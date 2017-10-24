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(Görüntülü Haber) Fatih'te korkutan yangın

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) FATİH'te 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda aralarında çocuklarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilendi

24 Ekim 2017 12:34

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) FATİH\'te 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda aralarında çocuklarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilendi. Yangın, Ayvansaray Mahallesi, Aynalı Dükkan Sokak\'ta saat 23.45 sıralarında meydana geldi. 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran dumanları gören çevredeki vatandaşlar itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binanın üst katlarında mahsur kalan 2\'si çocuk 7 kişi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Öte yandan Binanın 4 katındaki dairede mahsur kalan Suriyeli 2.5 yaşındaki Teim Alahmad itfaiye eri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yoğun dumandan etkilen 7 kişiye müdahale ederek ambulansta oksijen verildi. Yangında kurtarılan ve dumanlardan etkilenen 7 kişinin sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Mahsur kalanları kurtarılmasıyla sokaktaki panik sona ererken, yangında mahsur kalanların yakınları sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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