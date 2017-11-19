(Görüntülü Haber) Fatih'te kaza yapan araç alev alev yandı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA Fatih\'te sabaha karşı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki kamyonete çarparak durdu. Kaza sonrası otomobilin motor kısmında yangın çıkarken araçtan çıkan iki kişi olay yerinden kaçtı. Kaza Fatih, Dervişali Mahallesinde sabaha karşı 05:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin bulunduğu 34 HSH 99 plakalı araç Draman Caddesi üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp park halindeki bir kamyonete çarparak durdu. Kaza sonrası aracın motor kısmı yanmaya başladı. Araçta bulunduğu öğrenilen 2 kişi otomobilden inerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Kazanın gürültüsüne uyanan mahalle sakinleri, yanan aracı görünce durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. İtfaiye ekipleri, kaza sonrası araçta çıkan yangını büyümeden söndürülerek soğutma çalışması yaptı. Kaza da ölen yada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay anı bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kamyonete çarpan aracın alev aldığı, bu sırada da vatandaşların \'kaçtılar\' diye bağırdığı görülüyor. İtfaiye ekiplerinin de yanan araca müdahale ederek söndürmesi görünüyor. Polis ekipleri de kaçan iki kişi ile ilgili çevreden bilgi topladığı görüldü. Kazaya karışan araç olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza sonrası soruşturma başlattığı öğrenildi.