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(Görüntülü Haber) Fatih'te kaza, 1 ölü, 3 yaralı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL - DHA Fatih'te, Atatürk Köprüsü girişinde, bir taksiyle bir otomobil çarpıştı

16 Aralık 2017 12:01

Alper KORKMAZ / İSTANBUL - DHA Fatih\'te, Atatürk Köprüsü girişinde, bir taksiyle bir otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan taksideki yabancı uyruklu Samrawit Behita isimli kadın hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza saat 04:00 sıralarında Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) girişi Beyoğlu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ES 6006 plakalı araç ve Salih Akbaş hakimiyetindeki 34 TKJ 69 plakalı taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksi refuje vurarak ters döndü. Sürücü Akbaş ve yabancı uyruklu biri kadın iki yolcu taksinin içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar, araç içindeki biri şöför iki kişiyi çıkardı. VATANDAŞLAR DURUMU KÖTÜ OLAN KADINI ARAÇTAN ÇIKARAMADI İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içinde sıkışan ve durumu kötü olduğu için vatandaşların çıkaramadığı kadını çıkardı. Sağlık ekipleri, ismi Samrawit Behita olduğu öğrenilen yabancı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçta bulunan diğer yabancı uyruklu kişi uzun süre gözyaşı döktü. Diğer aracın şöförü ile birlikte yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı anlatan ve taksici olduğunu söyleyen bir vatandaş, \"Tahminim, diğer araç arkadan vuruyor. Çok süratliymiş. Oradan buraya fırlatıyor. Biz görüp araç içinden çıkardık. İçeride biri bayan iki kişi vardı. Bayan bayağı ağırdı. İkisi de yabancı uyrukluydu. Kadının durumu ağırdı\" dedi. TRAFİK AKIŞI BİR SÜRE OLUMSUZ ETKİLENDİ Kaza nedeniyle köprü trafiği bir süre Beyoğlu istikametine doğru kapanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

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