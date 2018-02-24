(Görüntülü Haber) Fatih'te annesi öldürülen Şaziye Oruç: 'Kim o' demeden asla kapıyı açmaz, tanımadığı bir kişiyi de içeri asla almazdı

Murat SOLAK - Gülseli KENARLI - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA)- FATİH\'teki evinde bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi 80 yaşındaki Hüsniye Kaya\'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Annesinin cenazesini teslim alan Hüsniye Kaya\'nın kızı Şaziye Oruç, \"Biz bile gitsek, balkondan \'Kim o\' demeden asla kapıyı açmazdı\" diyerek gözyaşı döktü. Fatih\'teki evinde sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hüsniye Kaya\'nın otopsi işlemleri tamamlandı. Kaya\'nın cenazesi saat 13.00 sıralarında yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenaze aracının Adli Tıp\'tan çıkışı sırasında Kaya\'nın yakınları gözyaşlarını tutamadı. \"BİLEN BİR KİŞİ...\" Burada basın mensuplarına konuşan Hüsniye Kaya\'nın kızı Şaziye Oruç, \"Babam evden çıkıyor Cuma namazına gitmek için. Saat 13.00 sıralarında o kişi eve geliyor. Annemi yedi yerinden bıçaklayıp, yedi bileziğini ve yüzüğünü alarak kaçıyor. 40 dakika içeride kaldığını söylüyorlar. Aklımızda hiç kimse yok. Biz bile gitsek, balkondan \'Kim o\' demeden asla kapıyı açmazdı. Babam camiden geldiğinde yatmış vaziyette kanlar içerisinde buluyor. Sonra bizlere haber verdi. Bilen bir kişi, tanımadığı bir kişiyi içeri asla almaz. Telefonda bile bilmediği bir kişiyle asla konuşmazdı\" diye konuştu. Hüsniye Kaya, memleketi Kastamonu\'nun Daday ilçesinde toprağa verilecek.