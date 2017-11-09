(Görüntülü Haber) Fatih Terim'in damatları Alaçatı'daki restoranı kapattı

Güneş ATAGÖZ/ ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinde, dönemin Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim\'in milli takımdan ayrılmasıyla sonuçlanan mekan basma olayından yaklaşık 4 ay sonra Terim\'in 2 damadı, kavgaya neden olan restoranı kapatma kararı aldı. Terim\'in 2 damadının, eşyaların tamamını kolilere koyarak restoranı boşalttıkları görüldü. 14 Temmuz gecesi yaşanan mekan basma olayına, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim\'in damadı Baran Çetin\'in komşusu ile kendi restoranını ayırmak için tam ortaya hasırdan bir paravan çekmesi neden oldu. Paravanın kaldırılması için şikayette bulunan diğer mekanın sahibi Selahattin Aydoğdu ile Terim önce telefonda tartıştı. Daha sonra Fatih Terim, 2 damadı ve 2 koruması ile 14 Temmuz gecesi İzmir\'in Çeşme İlçesi Alaçatı Mahallesi\'nde Selahaddin Aydoğdu\'ya ait Yüzevler Kebapçısı\'na gelerek kavga etti. Dönemin Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, olaylar sonrasında görevinden istifa etti. Olaydan yaklaşık 4 ay sonra Terim\'in damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin, Alaçatı\'daki Beeves Steak House adlı restoranlarını kapatma kararı aldı. Restorandaki bütün eşyalar kolilendi ve taşınmaya hazır hale getirilerek üst üste istiflendi. Öte yandan Terim\'e ait AlaçatıPort\'taki ev ile damadına ait Köyiçi\'ndeki evlerin ise satışa çıkarılmadığı öğrenildi.