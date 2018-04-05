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(Görüntülü Haber) Fatih sahilinde yaşlı adam denize düştü

Murat SOLAK-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA) FATİH Yenikapı Sahili'nde 81 yaşındaki Kibar Sancar bilinmeyen bir nedenden dolayı denize düştü

05 Nisan 2018 19:48

Murat SOLAK-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA) FATİH Yenikapı Sahili\'nde 81 yaşındaki Kibar Sancar bilinmeyen bir nedenden dolayı denize düştü. Deniz Arama ve Kurtarma Birliği (DAK-SAR) ekipleri tarafından çıkarılan Sancar, hastaneye kaldırıldı. Olay saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 81 yaşındaki Kibar Sancar, bilinmeyen bir nedenden dolayı denize düştü. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sahilde bulunan DAK-SAR ekipleri de harekete geçerek yaşlı adamın denize düştüğü yere gitti. Ekipler, denize düşen yaşlı adamı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sancar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sancar\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Denize düşen Sancar\'ı kurtaran DAK-SAR baş kaptanı Umur Zamanoğlu, \"Harekat merkezine, vatandaşın ihbarı üzerine görevli botumuz çıkış yapıyor. Çıkış yaptıktan sonra denize düşen kazazedeyi denizden çıkartıyor. İlk müdahaleyi yapıyor arkadaşlarımız. Maalesef kalp durmuş bir şekilde bota alınıyor. Geri döndürme çalışmaları yapılırken 112 ekipleri intikal ediyor. 112 ekipleri de kalp masajı yapıyorlar. Durumunun stabil olması ve dönme ihtimaline karşı hastaneye kaldırılıyor\" diye konuştu.

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