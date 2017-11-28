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(Görüntülü Haber) Farklı illerden Van'a gelip, yöresel ürünlerini satıyorlar

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'da, Türkiye'nin değişik kentlerinden gelip, ürün pazarı kuran esnaf, soğuk havaya rağmen yörelerine ait ürünleri tanıtarak, satış yapıyor

28 Kasım 2017 19:04

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN\'da, Türkiye\'nin değişik kentlerinden gelip, ürün pazarı kuran esnaf, soğuk havaya rağmen yörelerine ait ürünleri tanıtarak, satış yapıyor. Vanlıların yoğun ilgi gösterdiği pazarda yöresel ürünlerini satanlar, kent sakinlerinin ilgisinden memnun olduklarını söyledi. Türkiye\'nin farklı yörelerine özgü gıda ürünlerinin satışı için Van\'ın Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve bir süre önce belediyenin yıkılan eski binasına ait bir alan belirlendi. Kentin en işlek yerlerindeki bir bölgede kurulan stantlarda İzmir, Afyon, Erzurum, Isparta, Tokat, Trabzon, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Aksaray ve daha birçok kentin yöresel tatları satışa sunuldu. Kendilerine ayrılan alanda satış yapanlar, karşılaştıkları ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Van\'da 7 gündür bulunduklarını söyleyen çalışanlar, kent sakinlerinin kendilerine yoğun ilgi göstermesi nedeniyle süreyi uzattıklarını belirtti. Tokat\'tan gelen Ali Aslan, ürün tanıtımı için Türkiye\'nin birçok iline gittiğini; ancak Van\'da halkın ilgisinin çok yoğun olduğunu anlattı. Aslan, \"Memleket memleket gezip, ürünlerimizi hem tanıtıyoruz hem de satış yapıyoruz. Van halkından daha çok talep var. Bu da bizi memnun ediyor. Buranın halkı, çok iyi ve sıcak kanlı. Halkın yoğun ilgisi, bizleri de mutlu etti. Halkın yoğun ilgi göstermesi nedeniyle 5 ya da 10 gün daha burada kalacağız\" dedi.

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