(Görüntülü Haber) Fakülte binasından hırsızlık yapan şüpheli adliyede

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - ULUDAĞ Üniversitesi (UÜ) Mühendislik Fakültesi\'nden 6 dizüstü bilgisayar ile tablet çalan A.O.G. (35), polis ekiplerince yakalandı. Emniyette sorgusu tamamlanıp, adliyeye gönderilen A.O.G.\'nin, çaldığı elektronik aletleri Osmangazi ilçesindeki bilgisayarcıya sattığı belirlendi. UÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü\'nde, geçen cumartesi günü, öğretim görevlilerine ait 14 ofisin kapısı kırılarak, buralarda bulunan 6 dizüstü bilgisayar, tablet ve 5 hard disk çalındı. Ofislerindeki hırsızlık olayını fark eden öğretim görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, üniversitenin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Ekipler, şüphelinin, emniyette \'hırsızlık\'tan kaydı bulunan A.O.G. olduğunu belirledi. Evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan A.O.G., hırsızlık yaptığını kabul ederek, çaldığı malzemeleri merkez Osmangazi ilçesi Zekai Gümüşdiş Mahallesi\'nde bilgisayar dükkanı olan G.Ö.\'ye sattığını söyledi. Bunun üzerine G.Ö. de polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan A.O.G., \'hırsızlık\' suçlarından adliyeye sevk edildi. G.Ö. ise malları iade etmesinin ardından serbest bırakıldı.