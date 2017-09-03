(Görüntülü Haber) Fakıbaba: İslam aleminin lideri Türkiye'dir

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye\'nin İslam aleminin lider ülkesi olduğunu ve bunun için hedef alındığını söyledi. Bakan Fakıbaba beraberinde Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz ile birlikte Siverek İlçesinde Ak Parti teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Parti binasındaki törende partililer ve ilçe sakinleriyle tokalaşarak bayramlaşan Fakıbaba, daha sonra kalabalığa hitap etti. Herkesin bayramını kutlayan, birlik ve beraberliğin bozulmaması dileğinde bulunan Fakıbaba şöyle konuştu: \"Bizler inanmış insanlarız ve Müslümanız. Bakınız ne kadar güzel bir şekilde bayramlaşıyoruz. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Allah\'ın izniyle Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe bizi kimse ayıramaz. Bizi bölmeye çalışıyorlar, Kürt, Zaza, Arap diye ayırmaya çalışıyorlar. Allah’a çok şükür hepimiz Müslümanız, bakın bayramı idrak ediyoruz. İslam aleminin liderinin Türkiye olduğunu herkes biliyor. Bizi niye vurmaya çalışıyorlar? Türkiye’yi bölecekler, küçültecekler, kukla bir adam getirip yönetecekler, \'işte Türkiye bu\' diyecekler. Hayır \'işte Türkiye bu\' diyoruz.\"