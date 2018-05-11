T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

(Görüntülü Haber) Fabrika gibi cezaevi

  Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkumların mobilya, sedef kakma ve demir atölyeleri ile fırında yaptığı çalışmalar sonucu 2017 yılında 2 milyon 372 bin liralık gelir sağlandı

11 Mayıs 2018 15:57

 

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda kalan mahkumların mobilya, sedef kakma ve demir atölyeleri ile fırında yaptığı çalışmalar sonucu 2017 yılında 2 milyon 372 bin liralık gelir sağlandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, 215 hükümlünün çalıştığı fırın ve atölyelerin fabrika gibi olduğunu, 2018 hedeflerinin ise daha yüksek olduğunu söyledi.

Kuruçay mevkisinde bulunan 5 bin metrekarelik cezaevi kampüsüne kurulan mobilya, sedef kakma, demir atölyeleri ile fırında 15 teknisyen ve ustayla 215 hükümlü çalışıyor. Burada ortaya çıkarılan ürünlerle hem gelir sağlanıyor hem de ekonomiye katkıda bulunuluyor. Mahkumların atölyelerde yaptığı ürünlerin tanıtılması için düzenlenen programda konuşan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, \"Hem cezaevimizin hem Düzce Cezaevi\'nin hükümlü, tutuklu ve personeliyle ilgili ekmek üretimini buradaki fırın atölyemizde gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 8 bin kapasiteli fırınımız var. Şu anda günde 4 bin ekmek üretiliyor. Aynı zamanda unlu gıdaların da üretimi yapılıyor\" dedi.

Başsavcı Yaman, yalnızca cezaevinde üretilen ürünlerden yıllık 2 milyon 372 bin liralık gelir elde edildiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Yaklaşık 5 bin metrekarelik kapalı ve açık alanda hizmet veriyoruz. Burada mobilya, fırın, park ve bahçe mobilya, sedef, demir atölyemiz olmak üzere faaliyetlerimiz söz konusu. Teknisyen ve usta anlamında 15 personelimiz ve 215 açık cezaevi infaz kurumu hükümlümüz çalışıyor bu faaliyet alanlarında. Bunun dışında adliye, tapu sicil müdürlüğü, icra müdürlükleri gibi alanlarda temizlik ve çay ocağı işletmeciliğimiz de var. Tüm bu faaliyetler sonucu, 2017 yılı mali yılında çeşitli kurum ve kuruluşlarla yapılan protokollerle brüt 11 milyon 399 bin liralık satış gerçekleştirildi. Bunun 2 milyon 372 bin lirası faaliyet geliri. Yani esasen burada büyük bir neredeyse fabrika çapında işletmeden söz ediyoruz. Bizim 2018 yılı hedeflerimiz bundan daha da yüksek.\" 

Cumhuriyet Başsavcısı Yaman\'ın konuşmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Necati Uyanık\'ın da eşliğinde atölyeler gezilerek, yapılan işler hakkında bilgiler verildi.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KÜÇÜKBOLU DHABOLU Açık CezaKurumuBolu Cumhuriyet BaşsavcısıYamanKuruçayBuradaMahkumların atölyelerdeDüzce CezaeviYaklaşıkAynıBaşsavcı YamanTeknisyenBununTümYaniBizimBaşsavcısı YamanCezaKurumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24