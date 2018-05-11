(Görüntülü Haber) Fabrika gibi cezaevi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda kalan mahkumların mobilya, sedef kakma ve demir atölyeleri ile fırında yaptığı çalışmalar sonucu 2017 yılında 2 milyon 372 bin liralık gelir sağlandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, 215 hükümlünün çalıştığı fırın ve atölyelerin fabrika gibi olduğunu, 2018 hedeflerinin ise daha yüksek olduğunu söyledi.



Kuruçay mevkisinde bulunan 5 bin metrekarelik cezaevi kampüsüne kurulan mobilya, sedef kakma, demir atölyeleri ile fırında 15 teknisyen ve ustayla 215 hükümlü çalışıyor. Burada ortaya çıkarılan ürünlerle hem gelir sağlanıyor hem de ekonomiye katkıda bulunuluyor. Mahkumların atölyelerde yaptığı ürünlerin tanıtılması için düzenlenen programda konuşan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, \"Hem cezaevimizin hem Düzce Cezaevi\'nin hükümlü, tutuklu ve personeliyle ilgili ekmek üretimini buradaki fırın atölyemizde gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 8 bin kapasiteli fırınımız var. Şu anda günde 4 bin ekmek üretiliyor. Aynı zamanda unlu gıdaların da üretimi yapılıyor\" dedi.



Başsavcı Yaman, yalnızca cezaevinde üretilen ürünlerden yıllık 2 milyon 372 bin liralık gelir elde edildiğini belirterek, şunları söyledi:



\"Yaklaşık 5 bin metrekarelik kapalı ve açık alanda hizmet veriyoruz. Burada mobilya, fırın, park ve bahçe mobilya, sedef, demir atölyemiz olmak üzere faaliyetlerimiz söz konusu. Teknisyen ve usta anlamında 15 personelimiz ve 215 açık cezaevi infaz kurumu hükümlümüz çalışıyor bu faaliyet alanlarında. Bunun dışında adliye, tapu sicil müdürlüğü, icra müdürlükleri gibi alanlarda temizlik ve çay ocağı işletmeciliğimiz de var. Tüm bu faaliyetler sonucu, 2017 yılı mali yılında çeşitli kurum ve kuruluşlarla yapılan protokollerle brüt 11 milyon 399 bin liralık satış gerçekleştirildi. Bunun 2 milyon 372 bin lirası faaliyet geliri. Yani esasen burada büyük bir neredeyse fabrika çapında işletmeden söz ediyoruz. Bizim 2018 yılı hedeflerimiz bundan daha da yüksek.\"



Cumhuriyet Başsavcısı Yaman\'ın konuşmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Necati Uyanık\'ın da eşliğinde atölyeler gezilerek, yapılan işler hakkında bilgiler verildi.





