(Görüntülü Haber) Faaliyeti durdurulan ocaktaki kömürü başka ocağa taşırken yakalandı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN\'ın Ermenek ilçesinde, Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından faaliyeti durdurulan linyit ocağından çıkarılan 20 ton kömürü başka bir ocağa taşırken yakalanan kamyon şoförü, gözaltına alındı. Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİGEM tarafından Cenne mevkiinde faaliyeti durdurulan Özmerkez Maden Ocağı\'ndan kaçak olarak kömür çıkartılıp, başka bir ocağa taşındığı bilgisini aldı. Bunun üzerine jandarma, teknik ve fiziki çalışma başlattı. Çalışma sonucu faaliyeti durdurulan ocaktan çıkarılan kömürlerin kamyonla yaklaşık 7 kilometre uzaktaki ruhsatlı bir ocağa götürüldüğü belirlendi. Jandarma, S.D. yönetimindeki 42 PC 012 plakalı kamyonu durdurdu. Araçtaki yaklaşık 20 ton kömüre el konuldu. Gözaltına alınan kamyon şoförü S.D.\'nin, ilk ifadesinde faaliyeti durdurulan ocaktan bir süredir kamyonla günde 4 sefer kömür taşıdığını söylediği öğrenildi.