(Görüntülü Haber) Ezine'de 350 yıllık isimsiz şehzade kabri restore edilecek

Mustafa SUİÇMEZ-Erol GÜNGÖRDÜ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ezine ilçesinde, belediye tarafından mezarlıkta başlatılan restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında Osmanlı döneminden kalma 350 yıllık geçmişe sahip, isimsiz şehzade kabri restore edilecek. Ezine Belediyesi, İlçe mezarlığında restorasyon ve çevre düzenleme çalışması başlattı. Ezine\'nin tarihini tekrar canlandırmak amacıyla, Temmuz 2017\'de başlatılan çalışmalar, 9 ay içinde tamamlanacak. Hattat Gültekin Akyüz\'ün yürüttüğü çalışmalarda, 450 yıllık geçmişe sahip Osmanlı döneminden kalma 30 kabir tespit edildi. Kabirler içinde Ezine halkının yanı sıra Ezine\'de görev yapmış \'kadı\' kabirleri de yer alıyor. Mezarlıktaki restorasyon çalışmaları kapsamında, kabirler içinde en dikkat çeken kabir ise, isimsiz bir şehzade kabri oldu. EZİNE\'NİN TARİHİNİ TEKRAR CANLANDIRMAK Mezarlıktaki çalışmaların Temmuz ayında başladığını ifade eden Hattat Gültekin Akyüz, şöyle konuştu: \"Ezine Belediyesi tarafından ilçenin tarihini tekrar canlandırmak amacıyla yapılan bir çalışma. Yaklaşık 9 ay sürecek. Ezine\'de daha önce eskiden yaşamış devlet adamı olsun, halktan olsun, yabancı tebadan olsun birçok mezarın yerleri belirlenip, temizlenip, onarılıp meydana çıkartılacak. Çalışmalarda kayıt altına aldığımız 30 mezar var. En eski 450 yıllık, bugüne kadar en yakını ise 200 yıllık eski mezarlar ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 250 yıl önce yaşamış Ezine Kadısı Hali Efendi\'nin kabir var. Yine, 170 yıl önce yaşamış Ezine Kadısı, aslen mezar taşında yazdığına göre Isparta Uluborlu\'lu. İstanbul\'da Belediye Başkanlığı yapmış, Anadolu\'nun değişik yerlerinde Kadı Vekilliği yapmış, en sonda Ezine\'ye tayini çıkartılıp, Ezine Kadılığı görevini yaparken burada vefat etmiş Hasan Ruhi efendinin kabir var. Halktan birkaç kişi var. Pabuşçu İbrahim Efendi, o devirde ayakkabıcılık yapmış, Osmanlı döneminden 350 yıllık bir mezar. Ulu Caminin İmam Hatibi Ali Efendi\'ye ait 400 yıllık bir mezar da onarıldı.\" \"350 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP BİR TANE ŞEHZADE KABRİ VAR\" Ezine Şehir Mezarlığı\'ndaki Osmanlı döneminden kalma kabirleri düzenleme çalışmaları kapsamında 30 kabir arasında tespit edilen isimsiz bir şehzade mezarının da bulunduğunu kaydeden hattat Gültekin Akyüz, şunları söyledi: \"350 yıllık geçmişe sahip bir tane şehzade kabri var. Yazışmalar neticesinde şehzade olduğu ortaya çıktı. Sarık sarmasından, devlet adamı olduğu belliydi. Araştırdığımızda gövdesinde de yazı olmadığı için şehzade olduğu meydana çıktı. Yazı yazmadığı için şehzadenin ismi belli değil. Şehzadelerin bir dönem boğdurulma dönemleri oldu. İşte o dönemlerde herhalde boğdurulan şehzadelerden.\" Hattat Gültekin Akyüz, İstanbul\'dan 2. Abdülhamit Han\'ın 4. kuşak torunu Şehzade Orhan Osmanoğlu ile yaptığı görüşmeler neticesinde mezarlıktaki 350 yıllık sarık sarması olan kabrin Osmanlı dönemine ait bir şehzadeye ait olduğununun belirlendiğini belirtti.