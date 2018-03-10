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(Görüntülü Haber) Ezgi Sertel, Kadınlar Günü'nü Venezia Mega Outlet'te kutladı

İSTANBUL, (DHA)- PROGRAM sunucusu Ezgi Sertel, Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen workshop etkinliğinde Venezia Mega Outlet ziyaretçileriyle bir araya geldi

10 Mart 2018 21:23

İSTANBUL, (DHA)- PROGRAM sunucusu Ezgi Sertel, Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen workshop etkinliğinde Venezia Mega Outlet ziyaretçileriyle bir araya geldi. AVM ziyaretçileri, gerçekleşen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Televizyon dünyasının başarılı kadınları arasında yer alan Sertel, Dünya Kadınlar Günü’nü Venezia Mega Outlet’te ziyaretçileri ile birlikte kutladı. Workshop ve söyleşi etkinliği gerçekleştiren Ezgi Sertel, katılımcılara tığ işi şal yapımını ve püf noktalarını anlattı.

“ÖRGÜ, BÜYÜKLERİMİZDEN KALAN BİR GELENEK”


 

Etkinlikte yer almaktan ve gördüğü yoğun ilgiden mutluluk duyduğunu dile getiren Sertel, “ Örgü, anne ve anneannelerimizden bizlere kalan çok güzel bir gelenek. Her kadının mutlaka bir becerisi olduğunu düşünüyorum. Kimi tığ tutabilir, kimisi tutamaz ama her kadının başarabildiği ve becerebildiği bir iş vardır. Örgü örmek çok rahatlatıyor. Ben çocukluğumdan beri örgü örmeyi çok seviyorum. Masa örtüsü örmüşlüğüm, kırlentim, dantellerim hepsi vardır. Örgü örmekten çok keyif alıyorum ve becerikli hanımlarla buluşuyorum. Hanımlara, mutlaka bir beceriniz vardır yeter ki fark edin göreceksiniz diyorum. Ortaya bir ürün çıkartıyorsunuz ve çıkarttığınız ürün sonrasında büyük bir mutluluk duyuyorsunuz. Bu hem sizi mutlu ediyor, siz mutlu olunca da aileniz ve çocuklarınız da mutlu oluyor” diye konuştu.


 

Dünya Kadınlar Günü kapsamıyla sevenleri ile bir araya gelen Sertel, Venezia Mega Outlet’te düzenlenen workshopta Fulya Durmaz ile kendi elleriyle yaptıkları tığ işi şalı, sosyal medya  takipçileri arasından belirlediği isme hediye ettiler.

 

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