(Görüntülü Haber) Eyüp'te aynı işyeri 10 dakika arayla ikinci kez soyuldu

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) Eyüp\'te bakım ve tamir atölyesine gelen 4 kişi içeride bulunan iş makinelerine ait lastikleri alarak kayıplara karıştı. Şüpheliler hırsızlık yaptıkları işyerine 10 dakika sonrasında ikinci kez gelerek tekrar soydu. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.





Olay, Eyüp Güzeltepe Mahallesi\'inde dün gece sabaha karşı saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Mesaiye başlamak üzere iş yerine gelen çalışanlar atölye ve depo kapılarının kilitlerinin kırıldığını fark edince şüphelenerek hemen içeri girdi. Depoya giren çalışanlar içerideki iş makinelerine ait lastiklerin çalındığını anlayınca durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bu sırada gece bekçisinin de ifadesine başvuran polis ekipleri çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.





HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA







Edinilen bilgiye göre, Baraj Yolu Caddesi üzerindeki atölyede meydana gelen olay şöyle gelişti. Sabah 06.00 sıralarında bakım ve tamir atölyesine panelvan minibüs ile gelen 4 kişi, bekçinin bulunmadığı sırada içeriye girdi. Şüpheliler, bir süre etrafı gözlemledikten sonra atölyenin bulunduğu alana yöneldi. Şüheliler, atölyenin kapısına ait kilidi kırarak içeri girdi. İçeride bir süre dolaşan 4 kişi iş makinelerine ait lastikleri taşıyamayacaklarını anlayınca bu kez de depoya yöneldi. Deponun kapısının kilidini de kıran 4 kişi içerideki lastikleri geldikleri panelvan araca tek tek yükledi. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.















10 DAKİKA SONRA KALDIKLARI YERDEN DEVAM ETTİLER







Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin devamında ise hırsızlığı gerçekleştiren 4 kişi, yaklaşık 10 dakika sonra iş yerine tekrar geri geliyor. Hırsızlık yapmakta kullandıkları panelvan minibüsteki lastikleri başka bir yere boşalttıkları düşünülen şüpheliler, geri döndüklerinde ise atölyede bulunan çok sayıda lastiği yeniden araca yükleyip daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşıyor.















İŞ YERİ SAHİBİ: \"55 BİN TL ZARARIMIZ VAR\"







Olayın duyulmasının ardından iş yeri sahibi Turan Çınar dükkanına geldi. Polis ekipleri ile güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Çınar; \"Arka tel örgülerden 4 kişi giriyor atölyemize. Daha sonra dış kapımızın kilidini kırıyorlar. Panelvan minibüs aracı yanaşarak atölyenin içerisinde ilk başta bir tespit yapıyorlar. Bizim büyük kepçe lastiklerimiz var, bunlara bakıyorlar ama kaldıramıyorlar. Götüremiyorlar hatta araca sığdıramıyorlar. Bu tespitleri yaptıktan sonra evrakların bulunduğu odaya bakıyorlar. Sonrasında ise depoya yönelerek kilidi kırıyorlar. Burası bizim lastik hanemiz, yukarı çıkıyorlar. Buradan yaklaşık 35 adet lastik topluyorlar. Zararımız yaklaşık 55 bin lira civarında. Kış lastiklerini değiştirmek için yeni almıştık lastikleri. Her yerde güvenlik kameramız var. Zaten hırsız geldiği zaman burayı kontrol ediyor. Daha sonra heyecanlı bir şekilde dışarı çıkıyor arkadaşlarına haber veriyor. Güvenlik kamera görüntülerinde yüzleri net görünüyor. Saat 05:00 gibi içeri giriyorlar, bekçinin çay almak için ayrılmasını fırsat bilerek 06:00 gibi başlıyorlar içeriyi soymaya\" dedi. Polis ekipleri hırsızlık yapan 4 kişinin eşkalini belirlerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.