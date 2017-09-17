(Görüntülü Haber) EYÜP'TE "KERKÜK TÜRKMENLERİNE SAHİP ÇIK" MİTİNGİ DÜZENLENDİ...

Haber - Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Alperen Ocakları ve bazı Türkmen derneklerinin katılımıyla, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) referandum kararını protesto amacıyla Eyüp Sultan Meydanı\'nda \"Kerkük Türkmenlerine Sahip Çık\" mitingi düzenlendi. Türk ve Irak Türkmen cephesi bayraklarının açıldığı mitingde, grup \"Kerkük\'te sözde referanduma hayır\", \"Uyan Türk, düşüyor Kerkük\" yazılı pankartlar taşıyarak \"Kerkük Türk\'tür, Türk kalacak\" sloganları attı.







\"TÜRKMEN KORİDORU OLUŞTURULSUN\"



İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican yaptığı konuşmasında yetkililerden Türkmen koridoru oluşturulmasını istedi. Mican, “Kürt kardeşlerimize bugün vaad edilen geçmişte Arnavutlara, Suudlara, Libyalılara, Mısırlılara, Suriyelilere de vaad edildi. Onları sizden daha mı çok seviyorlar? Hükümet yetkililerimiz artık ne yapacaklarsa yapsınlar. Bölgede bulunan kardeşlerimiz 25 eylülde yapılacak referandum sonrası katledilecek. Geçtiğimiz yıllarda Ayn-el Arab koridoru oluşturarak oradaki peşmergenin güvenliğinin sağlandığı gibi şimdi de Türkmen kardeşlerimiz için Türkmen koridoru oluştursun\" dedi.







REFERANDUM BÖLÜNMEYİ GETİRECEKTİR



Türkmeneli Dernekleri Federasyonu Başkanı Aydın Beyatlı, yapılacak referandumun Irak\'ı ve bölgeyi ateşe sürüklediğini belirterek, “Yapılacak referandum arkasından bölünmeyi getirecektir. Kerkük küçük bir Irak\'tır. Kerkük Irak\'ın anahtarı, Irak ise Ortadoğu\'nun anahtarı konumundadır. Kerkük bölünürse, Irak ve Ortadoğu\'da bölünecektir\" diye konuştu.







TÜRKİYE CUMHURİYETİ SURİYE VE IRAK\'TAKİ TÜRKMENLERİN GARANTÖRÜ OLMALIDIR



Irak Türkleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Tütüncü yaptığı konuşmasında, bugün Türkmen topraklarında yaşanan sıkıntının anavatan Türkiye\'yi boğmak için olduğunu söyledi. Tütüncü, “Bölgede bugün yaşananlar, yarın anavatanımızın başına büyük bir bela olacaktır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin milli güvenliği Diyarbakır, Van veya Şanlıurfa\'dan başlamaz. Kerkük\'ten, Musul\'dan, Halep\'ten ve Türkmen Dağı\'ndan başlar. Bunun için çalışmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Suriye ve Irak\'taki Türkmenlerin garantörü olmalıdır\" şeklinde konuştu.