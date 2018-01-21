(Görüntülü Haber) Eyüpsultan Belediyesi Özlem Çarşısı'nın açılışını yaptı

İSTANBUL, (DHA) – EYÜPSULTAN Belediyesi “Eyüpsultan Caddeleri Prestij Kazanıyor” projesi kapsamında Yeşilpınar Özlem Çarşısı’nı yeniden yapılandırdı. Peyzajı, kent mobilyası, ağaçlandırılması, tretuvarı, aydınlatma elemanları, yer üstü ve yer altı sistemleri, elektrik, su ve doğal gaz hatları tamamen yenilenen çarşının açılış töreni Eyüpsultan Belediyesi Mehter Takımı Konseri ile başladı. Programda yer alan ateş ve Hacivat Karagöz gösterisi çocuklar tarafından ilgiyle takip edildi. Caddede toplam 3 bin 120 m2\'lik alanda çalışma yapıldı. “ÖZLEM ÇARŞISI ÖNCEDEN KANAYAN YARAMIZDI” Çarşının açılış konuşmasını yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, sözlerini şöyle noktaladı: “Daha önceleri yanlış imar ile çarşı düzeni yapılmış olan Özlem Çarşısı, içinden çıkılmaz, esnafımızın memnun olmadığı bir haldeydi. Kanayan yara olarak tespit ettiğimiz bu çarşıyla ilgili esnafımız da çeşitli taleplerde bulunuyordu. Fiziki mekanları ve fonksiyonlarıyla yaşayan bir yer olması, sanatsal, estetik mimarisiyle, düzgün bir yer ve cazibe merkezi olması için çalıştık. Bu yüzden burada 180 derece bir dönüşüm yapıldı. Böylece ilk kez bir çarşı kimliğine bürünmüş ve özlemler yerine gelmiş oldu.”