(Görüntülü Haber) Eylemin ardından "İETT cezalandırıyor" iddiası (1)

Alper KORKMAZ-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Toplu Taşıma İşverenleri Sendikasına bağlı Erguvan Otobüs İşletmecileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden aldıkları ücretlerin maliyetlerini karşılamadığını belirterek kontak kapatmışlardı. Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin, \"Bugün çalışan araçlarımızı tekrar muayene adı altında çağırarak bağladılar. Şu an çalışmayan 300\'e yakın araç var. Toplantı yaptık inşallah sorun çözülür\" dedi. Çetin, otobüslerinin muayeneye çağrılmasının ardından İstanbul\'da oluşabilecek yoğunluğu gidermek için İETT\'den emekli şoförlerin seferlere çıkartıldığını söyledi. ŞU AN ÇALIŞMAYAN 300\'E YAKIN ARAÇ VAR\" Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin, Bakırköy\'de bulunan İstanbul Ulaşım A.Ş Genel Merkezi\'nin bulunduğu bina önünde konuyla ilgili Genel Sekreter Metin İşsever ve çok sayıda sendika üyesi işverenle basın açıklaması yaptı. Belediye Başkanlığı ve ilgili mercilerin bugün ve yarın konuyla ilgili yardımcı olmak için çalışma yapacaklarını dile getiren Genel Başkan Kemal Çetin , \" İETT bizim araçlarımızı fazladan denetime aldı. Çalışan araçlarımızı tekrar muayene adı altında çağırarak bağladılar. Şu an çalışmayan 300\'e yakın araç var. Toplantı yaptık inşallah sorun çözülür\" diye konuştu. \"MALİYETLERİMİZ MAHKEME KARARI İLE SABİT\" Çetin yaptığı açıklamada otobüslerin maliyetlerine de değinerek bu maliyetlerin mahkeme kararınca sabit olduğunu belirterek, \"51 bin Türk lirası, 50 bin 570 Türk lirası zam da geldi onunla 52 bin 55 bin civarında. Cuma günü gelen hakediş ise 28 bin 30 bin Türk lirası. Bu da belgelerle sabit. Dediğim gibi İETT şu an denetim adı altında bizim araçlarımıza iş vermiyor. Çözüme ulaşırsa işlerimize devam edeceğiz. Şoförlerimiz şu an boşta. 2 bin 500 şoför var, bunların aileleri var. Günde 1 milyon İstanbullluya hizmet veriyoruz\" dedi. Çetin, otobüslerinin muayeneye çağıralarak seferlerden alınkonulduğunu tekrarlayarak, trafikte oluşabilecek yoğunluğu gidermek için İETT\'den emekli şoförlerin seferlere çıkartıldığını kaydederek, \" İETT emekli şoförlere de iş verdi, bu da yasal değil. Toplu taşımada emekli şoförleri çalıştırmak bence doğru değil. Madem İETT\'nin böyle bir parası vardı bizlere verseydi. şoförlerimizin maaşlarını ödemiş olurduk. Yeni muayeneden çıkmış aracı tekrar muayeneye çağırmış ve bugün iş vermiyor. Takdir kamuoyunun.\" \"TEK YAPACAĞIMIZ ŞEY ARAÇLARI DURDURMAK\" Konunun çözümü için görüşmelerin ve çalışmalarının sürdüğünü belirten Kemal Çetin, \"Çözüme ulaşmadığı taktirde bizimde tek yapacağımız şey var; araçlarımızı çekip, araçlarımızı durduracağız. Yapacak da başka bir şey yok. Siz 28-30 bin lira alıp da 50-55 bin TL olan bir gideri bir iş adamı olarak yürütebilmek mümkün değil. Çoğu arkadaşımız şoför maaşlarını ödeyemedi\" dedi. \"İETT 3 BİN KİLOMETRE YOL YAPIYOR, \'75 BİN LİRA GİDERİM VAR\' DİYOR \" Sendika üyesi bir erguvan otobüs işletmecisi ise araçlarının tamir parasını ödeyemediğini belirterek, \"2 aracım tamirde parasını ödeyip çıkaramıyorum. Otobüs A. Ş\'den kiralık araç aldım çalıştırıyorum. Soruyorum. Bugün İETT 3 bin kilometre yol yapıyor, 75 bin lira giderim var diyor. Biz 7 bin kilometre yol yapıyoruz bize veriyorlar 28 bin lira. İETT kendi araçlarına fazla gider mi gösteriyor ki bu kadar yapıyorlar, bilmiyoruz\" dedi. Bir başka işletmeci ise , \"Biz cuma günü 250 araçla sesimizi duyurmak için iş yavaşlattık ama bugün araçlarımızın muayenesi olmasına rağmen hala 300 aracımızı çeşitli sebeplerden araçlarımızı garaja çağırarak muayene etmeye çalışıyor . Peki şuan da İstanbul halkı mağdur olmamış mı oluyor? \" diye konuştu. İETT\'DEN YOĞUNLUK AÇIKLAMASI Öte yandan İETT\'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise \"Sefaköy istasyonunda metrobüs hattımızın arızalanmasından dolayı seferlerimizde aksaklık ve istasyonlarımızda yoğunluk yaşanmıştır. Konu ile ilgili saha ekiplerimiz tarafından anlık müdahale edilmiş olup, yoğunluk yaşanan istasyonlara araç akışları sağlanmıştır\" denildi.