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(Görüntülü Haber) Eylemci maden işçileri, servis araçlarını yavaşlattı

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Amasra ilçesinde, maden ocağında taşeron firmanın iş akitlerini sonlandırdığı 148 işçi, yasal haklarını alamadıklarını belirterek başlattıkları eylemlerini sürdürdü

09 Nisan 2018 23:10

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN\'ın Amasra ilçesinde, maden ocağında taşeron firmanın iş akitlerini sonlandırdığı 148 işçi, yasal haklarını alamadıklarını belirterek başlattıkları eylemlerini sürdürdü. Eylemci işçiler, diğer madencileri taşıyan servis minibüslerinin önünü keserek yürüdü. Araçlar yavaş gitmek zorunda kalınca, servislerden inen madenciler yürüyerek iş yerine gitti.

Amasra\'da, özel maden şirketine ait Kazpınarı- 2 kuyusundaki galeri açma çalışmaları sürerken, taşeron firma, sözleşme sürelerinin bittiği gerekçesiyle 13 Mart tarihinde 148 işçisinin işlerine son verdi. Taşeron işçiler, iş akitlerinin sona erdirildiği günden bu yana yasal işlemlerin başlamadığı ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle 26 Mart\'ta Tarlaağazı mevkiinde bulunan şirket binası önünde çadır kurarak eyleme başladı. Eylemini sürdüren işçiler, 16.00-00.00 mesaisine gelen madencileri taşıyan minibüslerin önünü kesti. Slogan atan işçiler kol kola girip araçların önünde yürüdü. Yaklaşık 50 işçi, \"Hakkımızı istiyoruz\" diyerek ıslıklar ve alkışlarla şirketi protesto etti. Minibüste bulunan bazı madencilerin yürüyerek işe gitmelerine eyleme katılan işçiler tepki gösterdi. İşçiler meslektaşlarına \'yuh\' çekti. Yürüyüş sırasında konvoya takılan bir kamyon şoförü ile işçiler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. İşçiler yaklaşık 2 kilometre boyuncu sloganlar ve alkışlarla şirket önüne gelerek, burada ıslıklar eşliğinde eylem yaptıkları çadırlara döndü.

Eylemci işlerden Veysel Akdoğan, \"Taşeron firma bizi işten çıkardı. Biz alacaklarımızı, tazminatlarımızı istiyoruz. Burada geceli gündüzlü 15 gündür bekliyoruz. Bizim sesimizi duymuyorlar. Her gelen siyasi parti \'paranız yatacak\' diyor. Ama bize yatırılan bir para yok. Artık sabrımız taşmak üzere. Bugün de şirkete mesaiye gelen işçi servislerinin önünde yavaş yavaş yürüyerek, işlerine geç gitmelerini sağladık. Artık sesimiz duyulsun, hepimiz perişan olduk\" diye konuştu.

 

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