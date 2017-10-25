T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Eylem Gülçin Kanık'ın cenazesini annesi aldı

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- AYDIN'ın Didim İlçesi'nde öldürüldükten sonra cesedi yakılarak makilik alana atılan 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan, annesi Esin Kanık tarafından alındı

25 Ekim 2017 15:02

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- AYDIN\'ın Didim İlçesi\'nde öldürüldükten sonra cesedi yakılarak makilik alana atılan 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık\'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndan, annesi Esin Kanık tarafından alındı. Geçen 7 Ekim Cumartesi günü Didim\'in Çamlı Mahallesi Manastır Koyu Mevkii\'nde vatandaşlar, yerde yatan yanmış bir kadın cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kimliği belirlenemeyen yanmış ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yapılan araştırmayla cesedin, geçmiş yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan ve moda üzerine olan yarışma programına da katılan Eylem Gülçin Kanık\'a ait olduğu belirlendi. Cinayetle ilgili gözaltına alınan E.D., S.Ç., M.K. (41) ve oğulları G.K. (17) ile Y.K. (16) sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Zanlıların Kanık\'ın üzerinde bulunan yüklü miktardaki parayı alıp, öldürdükleri öne sürüldü. HAPSE GİRMEMEK İÇİN KAÇMAK İSTEMİŞTİ Butik işlettiği öğrenilen Kanık\'a, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle dava açıldığı ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Bu ceza nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Kanık\'ın, hapse girmemek için Türkiye\'den kaçmak amacıyla yasa dışı geçişi organize ettiği belirtilen cinayet zanlılarıyla buluştuğu belirlendi. CENAZEYİ ANNESİ ALDI Olayın ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda bulunan ceset ile Kanık\'ın annesinden alınan DNA örnekleri karşılaştırıldı ve uyumlu olduğu saptandı. Kanık’ın cenazesi, anne Esin Kanık tarafından 18 gün sonra teslim alındı. Üzgün olduğu ve ayakta durmakta zorlandığı görülen Esin Kanık, basın mensuplarına açıklama yapmadı. Cenazenin Bursa’da toprağa verileceği öğrenildi. FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANDHA AYDIN DidimEylem Gülçin KanıkAdli Tıp KurumuEsin KanıkGeçenEkim CumartesiDidimMahallesi Manastır Koyu MevkiiDurumunKimliğiYapılanCinayetleZanlıların KanıkHAPSE GİRMEMEKKAÇMAKKanıkBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24