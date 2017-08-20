(Görüntülü Haber) Evlilik yıldönümlerini düğünle kutladılar

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta 35 yaşındaki Muhammed Karaca ile 32 yaşındaki Leyla Karaca, evliliklerinin 14\'üncü yıldönümünü ikinci bir düğünle kutladı.



Kuyumcu Muhammet Karaca, 26 Ağustos 2003\'te evlendiği Leyla Karaca ile 14 yılı geride bıraktı. Kendisine Şevval (13), Seval (8) ve Elif (5) adında 3 çocuk veren eşi Leyla\'ya sürpriz yapmak için ikici bir düğün yapmaya karar verdi. Tıpkı ilk defa evleniyormuş gibi Muhammet Karaca damatlık, Leyla Karaca ise gelinlik giyip dağıttıkları davetiyeyle de yakınlarını ve arkadaşlarını düğünlerine davet etti. Çiçeklerle süsledikleri gelin arabasının arkasına isimlerinin baş harflerini güllerle işleyen Karaca çifti, aracın arkasına da \'Ne zorlukla göğüs gerdik beraber. Eğlenmek bizim de hakkımız\' ile \'15\'inci yıl\' yazdırdı. Gelin arabasını da Leyla Karaca kullandı.



Karaca çifti, düğün salona arkadaşlarının alkışlarıyla girip Ferhat Göçer\'in \'Cennet\' şarkısıyla da düğünün ilk dansını yaptı. Bir düğünde olması gereken her şeyin olduğu düğünde Muhammet ve Leyla Karaca çifti çocuklarıyla karşılıklı oynadı. Düğünde takı töreni de düzenlendi.



\'ERKEKLERLER \'BAŞIMIZA İŞ AÇTIN\' DİYOR\'



Damat Muhammet Karaca, ilk düğünden çok daha heyecanlı olduğunu belirterek şunları söyledi:



\"Yıllardır içimizde bir uhdeydi. Hani çiftler söyler ya \'İlk düğünde hoşumuza gitmeyen şeyler oldu, tekrar düğün istiyorum\' gibisinden. Biz de evlilik yıldönümüydü aklımdan böyle bir şey geçti. 3 çocuğumuz var. Birbirimizi seviyoruz zaten, eşimi de mutlu etmek istedim. Güzel de oldu, bayağı olumlu tepkiler de aldık. Bayanlardan çok olumlu tepkiler var, erkekler \'başımıza iş açtın\' diye tepki gösteriyor. İnanın ilk düğünden daha heyecanlıyız. Çocuklarda da \'Annemizin, babamızın düğününü görüyoruz\' diye ayrı bir heyecan var. \"



\'3 ÇOCUKTAN SONRA İKİNCİ GELİNLİK\'



Leyla Karaca ise çok mutlu olduğunu, tüm kadınların bu duyguyu yaşaması gerektiğini belirterek, \"Eşime bu güzel sürprizinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Beni gerçekten çok mutlu etti, onu çok seviyorum. Aklımızdan geçiyordu ama, böyle bir sürpriz eklemiyordum. 3 çocuktan sonra ikinci bir gelinlik oldu\" diye konuştu.



Çiftin en büyük kızı Şevval ise anne ve babasının düğününe şahit olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.