(Görüntülü Haber) Evlilik vaadiyle dolandıran 'sözde nişanlı' yeniden gözaltında

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da evlenme vaadiyle Afyonkarahisarlı Tahsin Gökhasan’ı 50 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İlknur Üçok, Tokatlı İpek ailesini de aynı yöntemle 20 bin lira dolandırdığı belirlenince 2 kişiyle birlikte yeniden gözaltına alındı. Afyonkarahisar\'da oturan mermer ustası Satılmış Gökhasan\'ın, oğlu Tahsin Gökhasan ile nişanlanıp daha sonra 50 bin liralık dolandırıcılık yaptıktan sonra ortadan kaybolan \'Nur Demir\' takma ismini kullanan İlknur Üçok, dün yakalanıp gözaltına alındı ancak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TELEVİZYONDAN GÖRÜNCE TANIDILAR Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayı televizyonda izleyen Tokatlı Özkan İpek ve babası Mustafa İpek de polise başvurup, İlknur Üçok’un bir süre önce kendilerini de aynı yöntemle Ağustos ayında 20 bin lira dolandıran kişi olduğunu iddia etti. Hakkında daha önce şikayetçi oldukları ancak gerçek ismi bilinmediği için yakalanamayan Üçok, gazete ve televizyonlardaki görüntülerinden teşhis ettiklerini belirten ailenin başvurusu üzerine kendisine aracı olduğu belirtilen Mehmet Garip Demirkan ve Kadriye Yılmaz ile birlikte yeniden gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.