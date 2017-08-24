T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Evlerine gelen erkeklerin paralarını gasp ettiler

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, fuhuş pazarlığı yaparak evlerine çağırdıkları 4 kişinin 8 bin 700 lirasını gasp ettikleri iddia edilen 2 kadın yakalandı

24 Ağustos 2017 22:47

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, fuhuş pazarlığı yaparak evlerine çağırdıkları 4 kişinin 8 bin 700 lirasını gasp ettikleri iddia edilen 2 kadın yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit\'te fuhuş pazarlığı yaparak evlerine çağırdıkları erkekleri gasp ettikleri iddia edilen kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Eşkallerini belirlenen 18 yaşındaki D.Y. ve 27 yaşındaki A.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin ayrı zamanlarda fuhuş pazarlığı yaparak evlerine çağırdığı 4 kişinin 8 bin 700 lirasını gasp ettikleri tespit edildi. D.Y.\'nin yaklaşık 15 gün önce benzer suçtan gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı oraya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 kadın adliyeye sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selda Hatun TAN Alişan KOYUNCUİZMİTKocaeli DHAKocaeli Emniyet Müdürlüğü AsayişMüdürlüğüEşkalleriniEmniyetteki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24