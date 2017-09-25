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(Görüntülü Haber) Evlerinde aç kalan Suriyeli çocuklar 'Sevgi Evleri'ne yerleştirildi

ADANA, (DHA)- ADANA'da babaları işe gidince anneleri tarafından terk edilen (Görüntülü Haber) Suriyeli 5 çocuk, 'Sevgi Evleri'ne yerleştirildi

25 Eylül 2017 14:35

ADANA, (DHA)- ADANA\'da babaları işe gidince anneleri tarafından terk edilen (Görüntülü Haber) Suriyeli 5 çocuk, \'Sevgi Evleri\'ne yerleştirildi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Halep\'ten Adana\'ya gelen 5 çocuklu Suriyeli Elşaban Ailesi merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Bey Mahallesi\'nde bulunan 2 katlı evin zemin katına yerleşti. Burada yaşamaya başlayan Nur ve Ahmet Elşaban çifti, günlük işlerde çalışarak geçimlerini sağlamaya başladı. Dün sabah çocuklarından 12 yaşındaki Emrullah\'ı yanına alan Ahmet Elşaban çalışmaya gitti. Eşinin ardından Nur Elbaşan da 4 çocuğunu terk ederek ortadan kayboldu. Acıkıp, pencereye çıkan çocukların ağlaması üzerine yoldan geçenler polisi aradı. Eve gelen polis ekibi, kapıyı açarak gün boyu yemek yemeyen kardeşlerin yardımına koştu. Yakındaki marketten çocuklar için bisküvi ve içecek alan görevliler, 4 kardeşin karnını doyurdu. Bir polis ise evin mutfağına girerek bulduğu kaplarda çocuklara süt verdi. 11 yaşındaki Hasan, 10 yaşındaki Sıdra, 7 yaşındaki Hasne ve 2 yaşındaki Muhammet kardeşler daha sonra eve gelen Çocuk Şube ekibi tarafından teslim alındı. Evden ayrılmak istemeyen ve ağlayan çocukları polis görevlileri ikna ederek araca bindirdi. Babasının yanındaki 12 yaşındaki Emrullah da alındıktan sonra 5 çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Çocukların sağlıksız ortamda büyümemesi için Sevgi Evleri\'ne yerleştirilmesine kararlaştırıldı. Temizlikleri yapılan, karınları doyurulan, kıyafetler verilen çocuklar, Sevgi Evleri\'ne götürüldü.

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