T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Evleri yanan çift imece usulü konaklıyor

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde bir süre önce evleri yanan bedensel engelli Halil (67) ve eşi Fatma Uyanık (60), imece usulü her gün başka bir köylünün evinde konaklayarak yaşamlarını sür

20 Şubat 2018 16:29

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde bir süre önce evleri yanan bedensel engelli Halil (67) ve eşi Fatma Uyanık (60), imece usulü her gün başka bir köylünün evinde konaklayarak yaşamlarını sürdürüyor. Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde oturan bedensel engelli Halil ile eşi Fatma Uyanık\'ın yaşadığı ev, 3 şubat günü çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. 3 ayda bir aldıkları bin 600 TL engelli maaşı ile geçimlerini sağlayan Uyanık çifti, evsiz kaldı. Zor durumdaki çifte, köylüler sahip çıktı. Uyanık çifti, bir süre akrabalarının yanında kaldı. Diğer köylüler de duyarsız kalmadı, Halil ve Fatma Uyanık çiftine evlerinin kapısını açtı. Uyanık çifti, her gün farklı bir köylünün evine misafir olarak, imece usulü konaklayıp, yaşamlarını sürdürüyor. Engelli Halil Uyanık, “Allah razı olsun, bizi misafir ediyorlar. Vardığımız yerlerde de yiyoruz, içiyoruz. Açıkta kalmadık. Kaymakam beyimiz, ‘yardım yapacağız’ dedi. Bir prefabrik ev kuracaklar, ama ne zaman olacağı belirsiz. Bir tarih verilmedi” dedi. \'ÜSTÜMÜZÜN ELBİSESİYLE KALDIK\' Eşi Fatma Uyanık ise, evlerindeki yangının nasıl çıktığını bilmediklerini anlatarak, “Ama hiçbir şey alamadık. Üstümüzün elbisesiyle kaldık. Kardeşlerimizin, komşularımızın ve köylülerimizin evlerinde birer akşam misafir oluyoruz. Muhtarımızdan, köylülerimizden Allah razı olsun. Ev ev geziyoruz, bakalım ne kadar daha gezeceğiz” diye konuştu. Köy muhtarı Arif Şimşek ve eşi Azime Şimşek de, Uyanık çiftine evlerinin kapısını açtı. Muhtar Şimşek, “Arkadaşlarımızın evi maalesef yandı. Köy halkı olarak kendilerini elimizden geldiğince ağırlamaya, ayakta tutmaya çalışıyoruz. Evleri yapılıncaya kadar inşallah bu yardımlaşmayı sürdüreceğiz” dedi. Köylülerden Mustafa Karaman da, Uyanık çiftinin hiçbir şeylerini kurtaramadıklarını belirtip, “Sırayla köylülerin evinde kalıyorlar. Ne yapacak bu insanlar?” şeklinde konuştu. Uyanık çifti, bu zor günlerinde kendilerine sahip çıkarak, açıkta bırakmayan köylülere teşekkür etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih DALDALBAYRAMİÇDHABayramiçHalilFatma UyanıkTLUyanıkZorDiğerEngelli Halil UyanıkVardığımızAçıktaKaymakamBirELBİSESİYLE KALDIK Fatma UyanıkKardeşlerimizinMuhtarımızdanAllahEvKöyArifAzime

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24