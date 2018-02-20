(Görüntülü Haber) Evleri yanan çift imece usulü konaklıyor

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde bir süre önce evleri yanan bedensel engelli Halil (67) ve eşi Fatma Uyanık (60), imece usulü her gün başka bir köylünün evinde konaklayarak yaşamlarını sürdürüyor. Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde oturan bedensel engelli Halil ile eşi Fatma Uyanık\'ın yaşadığı ev, 3 şubat günü çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. 3 ayda bir aldıkları bin 600 TL engelli maaşı ile geçimlerini sağlayan Uyanık çifti, evsiz kaldı. Zor durumdaki çifte, köylüler sahip çıktı. Uyanık çifti, bir süre akrabalarının yanında kaldı. Diğer köylüler de duyarsız kalmadı, Halil ve Fatma Uyanık çiftine evlerinin kapısını açtı. Uyanık çifti, her gün farklı bir köylünün evine misafir olarak, imece usulü konaklayıp, yaşamlarını sürdürüyor. Engelli Halil Uyanık, “Allah razı olsun, bizi misafir ediyorlar. Vardığımız yerlerde de yiyoruz, içiyoruz. Açıkta kalmadık. Kaymakam beyimiz, ‘yardım yapacağız’ dedi. Bir prefabrik ev kuracaklar, ama ne zaman olacağı belirsiz. Bir tarih verilmedi” dedi. \'ÜSTÜMÜZÜN ELBİSESİYLE KALDIK\' Eşi Fatma Uyanık ise, evlerindeki yangının nasıl çıktığını bilmediklerini anlatarak, “Ama hiçbir şey alamadık. Üstümüzün elbisesiyle kaldık. Kardeşlerimizin, komşularımızın ve köylülerimizin evlerinde birer akşam misafir oluyoruz. Muhtarımızdan, köylülerimizden Allah razı olsun. Ev ev geziyoruz, bakalım ne kadar daha gezeceğiz” diye konuştu. Köy muhtarı Arif Şimşek ve eşi Azime Şimşek de, Uyanık çiftine evlerinin kapısını açtı. Muhtar Şimşek, “Arkadaşlarımızın evi maalesef yandı. Köy halkı olarak kendilerini elimizden geldiğince ağırlamaya, ayakta tutmaya çalışıyoruz. Evleri yapılıncaya kadar inşallah bu yardımlaşmayı sürdüreceğiz” dedi. Köylülerden Mustafa Karaman da, Uyanık çiftinin hiçbir şeylerini kurtaramadıklarını belirtip, “Sırayla köylülerin evinde kalıyorlar. Ne yapacak bu insanlar?” şeklinde konuştu. Uyanık çifti, bu zor günlerinde kendilerine sahip çıkarak, açıkta bırakmayan köylülere teşekkür etti.