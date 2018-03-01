(Görüntülü Haber) Evlerden ziynet eşyası çalan 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hakan KALELİ SİVAS, (DHA)SİVAS\'ta girdikleri evlerden yaklaşık ziynet eşyası ve çelik kasa çalan 3\'ü kadın 4 şüpheli yakalandı. Sivas\'ta bir süre önce Mehmet Akif Ersoy, Bahtiyarbostan ve Altuntabak mahallelerindeki ikametlerde yaklaşık 15 bin liralık ziynet eşyası ve bir para kasası hırsızlığı olaylarının yaşanmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve kamera kayıtlarının incelenmesiyle sonucunda Kayseri\'de de hırsızlıktan çok sayıda kayıtları bulunan F.M., M.C., I.C. ile A.C. Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince takibe alındı. Şüphelilerin dün Tokat\'ta oldukları tespit edildi. Tokat Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verilerek şüphelilerin yakalanması sağlandı. Şüpheliler Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Sivas\'a getirildi. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.