(Görüntülü Haber) Evlendikten 8 gün sonra şehit olan eşinin mezarına gelinliğini serdi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'nun Gerede İlçesi\'nde 25 yaşındaki Derya Sezer, evlendikten 3 gün sonra Kuzey Irak Zap bölgesinde operasyona giden ve şehit olan eşi 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer\'in mezarına, düğünde giydiği gelinliği serdi. Şehit askerin mezarında serilen gelinlik, görenleri duygulandırdı. Geçen pazartesi günü Kuzey Irak Zap bölgesinde PKK\'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi ve ardından çıkan çatışmade şehit olan askerlerden, Bolu 2\'nci Komando Tugay Komutanlığı\'nda görevli Uzman Çavuş İlhan Sezer\'in cenazesi, memleketi Bolu\'nun Gerede İlçesi\'ne bağlı Nuhören Köyü\'nde toprağa verildi. GELİNLİĞİ MEZARIN ÜZERİNE SERDİ İlhan Sezer\'in, şehit olmadan 8 gün önce 8 Ekim\'de Gerede\'de yapılan düğünle evlendiği Derya Sezer, cenaze törenine eşinin komando kamuflajı ve beresiyle katıldı. Cenazede, eşinin tabutu başında, \'Gönlümün efendisi\' diyerek ağlayan, askerlerin omzunda cenaze aracına götürülen tabutun peşinden koşan Derya Sezer, düğünde giydiği gelinliği defin işlemi ardından eşinin mezarına serdi. Köyde kayınpederinin evinde taziyeleri kabul eden Derya Sezer\'in, sadece eşinin mezarına gitmek için dışarıya çıktığı belirtildi. GELİNLİK DUYGULANDIRDI Definin ardından şehit askerin mezarını ziyaret edenler, Türk bayrağı ile birlikte boylu boyunca mezarın üzerine serilen gelinliği görünce duygulandı. Şehidin eniştesi Hakkı Ertuğran, İlhan Sezer\'in evlendikten 3 gün sonra göreve gittiğini söyleyerek, \"Gelin çok üzüldü giderken. Üzülse de yapacak bir şey yok. Bolu’da görevliydi ama sürekli oraya gönderiyorlardı. Düğünden sonra da hemen göreve gönderdiler. Hemen gitti. \'Allah’ın izniyle vatanımızı koruyacağız\' dedi. Şehit oldu geldi. Düğününde çok mutluydu\" dedi. Hala Huriye Ertuğran ise gelinleri Derya Sezer\'in dün 6 kez eşinin mezarına gittiğini anlatarak, \"Sürekli, \'Beni de gömün yanına\' diye ağlıyor. Defnedildikten sonraki akşam gelinliğini de gelmiş koymuş mezarına\" diye konuştu. DÜĞÜN İÇİN 28 GÜN İZİN ALMIŞ Baba İsmail Sezer de düğün için oğlunun 28 gün izin alıp geldiğini söyleyerek, \"Genellikle doğuya göreve gidiyordu. Düğünden hemen sonra da göreve gitti. Düğün için izin alıp gelmişti 28 gün. Sonra izini iptal oldu, geri çağırdılar. Evlendikten 3 gün sonra tekrar geri gitti\" dedi. Anne Azime Sezer de ayakta durmaya çalıştıklarını söyledi.