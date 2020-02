(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyasporlu Aytaç ve Cissokho'da hedef galibiyet -1

Taha AYHAN MALATYA,(DHA)

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Aytaç ve Cissokho, Spor Toto Süper Lig\'in 29\'uncu haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 29\'uncu haftasında cumartesi günü saat 16.00\'da sahasında konuk edecekleri Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını, Nurettin Soykan Tesisleri\'nde sürdürdü.

KARA BAŞAKŞEHİR EKSİK KALDIĞIMIZ BİR YERDE BUNU İYİ DEĞERLENDİRDİ

Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, geçen hafta karşılaştıkları Medipol Başakşehir\'in nasıl güçlü bir ekip olduğunu bildiklerini belirterek, Sonuçta Başakşehir şampiyonluğa oynayan ekiplerden bir tanesi. Çok kaliteli oyuncuları var. Bizde bu lige yeni çıkmış, yeni alışan bir takımız. Her şeyin farkındaydık. Saha içinde mücadelemizi üst seviyeye çıkartmak istedik. Ama bu maç elimizden gelenin iyisini yapamadık. Eksik kaldığımız yerler oldu. Başakşehir\'de eksik kaldığımız bir yerde bunu iyi değerlendirdi. Tam istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Ligin bitimine doğur bu söylemler sadece bu sene değil her zaman oluyor. Şampiyonluğa oynayan takımlar diğer rakiplerini etkilemek için birkaç algı şeyleri yaratabiliyor. Ama sahaya çıktıktan sonra futbolcu kafasını verdikten sonra hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bizim içinde öyle ne düşünce vardı, ne de olay vardı. Sahaya çıktığımızda istediğimizi yapmak için çıktık sonuçta. Bizi etkileyen bu konuyla ilgili hiç bir şey olmadı. Sadece o gün istediklerimizi tam olarak yapamadık dedi.

6 HAFTAYI İSTEDİĞİMİZ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEMİZ LAZIM

Süper Lig\'de her takım her takımı yenebildiğini, ifade eden Kara, Galatasaray şampiyonluğun en adaylarından birisi. Gençlerbirliği de kümede kalma mücadelesi veren bir takım ama geçen hafta bizim 4-1 yendiğimiz takım bu hafta Galatasaray\'ı yenebiliyor. Çünkü ligde gerçekten neyin ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Gençlerbirliği de son ana kadar ligde kalma mücadelesi veriyor. Gerçekten onlarda istedikleri puanı alma çabasındalar. Bütün takımlar için böyle. Alanyaspor\'da o takımlardan birisi. Onlarda buraya galip gelmek için çıkacaklar. Çünkü aşağıda gerçekten çok önemli bir mücadele var. Bana göre bu mücadelenin içinde bizde varız. Çünkü lig bizim için daha bitmedi. Önümüzde zorlu 6 hafta var. Bu 6 haftayı da istediğimiz şekilde değerlendirmemiz lazım şeklinde konuştu.

CISSOKHO ÇOK YETENEĞE SAHİP BİR TAKIMLA OYNADIK

Sarı-kırmızılı takımın sol bek oyuncusu Aly Cissokho\'da ligin 1\'inci olan takımla karşılaştıklarını kaydederek, Çok iyi bir takımla oynadık. Çok yetenekli sahip bir takımla oynadık. Teknik kapasiteleri çok yüksek. Elimizden geleni yaptık ama böyle takımlara karşı oynadığınız zaman biraz sıkıntı çekiyorsunuz diye konuştu.

ALANYASPOR MAÇI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMİ BİR MAÇ

Cissokho, Galatasaray\'la, Kayserispor maçından alınan 2 galibiyet kendilerini fikstürün yukarısına çıkardıklarını belirterek, şöyle dedi Bunlar çok önemli galibiyetler. Bunu daha iyi anlıyoruz şuan. Şuan en küme düşme potasındaki takımlarla 9 puanımız var. Hocamızın her gün söylediği gibi ciddiyeti ve disiplini elimizden bırakmamız gerekiyor. Biz de sezonu en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız üst taraflara doğru. Aytemiz Alanyaspor maçı çok önemli bir maç bizim için. 3 puanı almamız gereken bir maç. Özellikle evde oynayacağımız maçlar bizim için çok önemli. Alanya maçından 3 puan alıp 40 puan yapıp, matematiksel olarak bile kurtarmasak, garantilemesek çok büyük bir rahatlık sağlayacağını düşünüyorum Alanya maçını.