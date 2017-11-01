(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyasporlu Adem ile Perreira Medipol Başakşehir maçını kazanmak istiyor

Adem Büyük: “Kafamızı kaldırdık yukarı doğru bakmaya çalışıyoruz” Perreira: “Süper Lig’e uygun bir ritim, tempo bulduk” Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor önümüzdeki hafta karşılaşacağı Medipol Başakşehir çalışmalarına devam etti. Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Adem Büyük ile Fransız sağ kanat oyuncusu Michael Perreira basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni Malatyaspor’un tecrübeli forvet oyuncusu Adem Büyük, takım olarak hem insan, hem de bireysel iyi bir kaliteye sahip olduklarını söyleyerek, “Ben geldiğimden buyana takımdaki ortam inanılmaz iyiydi. İlk geldiğimde de söyledim, bunu bana hissettirdiler. Yaşadığımız bir hoca değişikliğinden sonra takımın gerçek kalitesi ortaya çıktı. Tabi bunda Erol hocamızın da bize verdiği önemli bir katkı var. Bizde oyuncular olarak oyun mantalitesi olan bir teknik adama ayak uydurduk. Tabi ki bu bizim için bir ölçü değil çünkü önümüzde uzun bir yol var. Daha yolun başındayız. Evet, iki maçtır kazanıyoruz bu önemli bir şey. Tabi ki futbolcu için mantalite anlamında kazanmak önemli. Önümüzdeki haftalar umut verici futbol oynamamız bizim için daha önemli. Oyun olarak çok iyi gidiyoruz. Takım olarak disiplinli ve kompakt oynuyoruz. Hiçbir zaman oyunu bırakmıyoruz. Kaybettiğimiz bir Fenerbahçe maçı var, ilk yarısını saymıyorum, ikinci yarısında önemli bir gelişim gösterdik, iyi bir tepki verdik. Belki yakaladığımız şansları değerlendirebilseydik, sonuç tamamen başka olabilirdi ama ikinci yarıdaki oyun bize ileriki haftalar için bir umut ışığı oldu” dedi. DESTEKLEYEN TARAFTARLARIMIZIN DA BÜYÜK PAYI VAR Gençlerbirliği maçını kazandıklarını ve bu karşılaşmanın geride kaldığını belirten Büyük, cümlelerini şöyle sürdürdü: “Kazandığımız zaman nasıl berabersek, kaybettiğimiz zamanda beraber olmamız gerekiyor, bunu başardık. Burada yaşanan bir teknik adam değişikliğinden sonra önemli bir gelişim kaydettik. Biz futbolcular olarak içimizdeki olan gücü, kaliteyi dışarı yansıttık. Bunda tabi ki bizi deplasmanda olsun, iç sahada olsun destekleyen taraftarlarımızın da büyük payı var. Onlara da teşekkür ediyoruz.” KAFAMIZI KALDIRDIK YUKARI DOĞRU BAKMAYA ÇALIŞIYORUZ Medipol Başakşehir maçının çalışmalarına başladıklarını söyleyen Büyük, “hafta sonu gerçekten çok önemli bir maçımız var” diyerek şöyle konuştu: “İki teknik adamda birbirlerini çok iyi tanıyor. Şu anda hemen hemen oynadığımız futbol aynı diyebiliriz. İnşallah o maçtan da galip ayrılmak istiyoruz. Biz hiçbir zaman aşağıya bakmak istemiyoruz. Kesinlikle buradaki oyuncu kalitesi tartışılmaz. Kimse tabi ki alt sıralara oynamak istemez. Bizim öyle bir düşüncemiz yok. Tamamen kafamızı kaldırdık şu anda yukarı doğru bakmaya çalışıyoruz. Bu önemli maçlardan bir tanesi de bu, Başakşehir maçı. İyi bir ekibe karşı oynayacağız, kazanmak istiyoruz.” TARAFTARLAR BİZİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMIYORLAR, BIRAKMASINLAR DA “Tabi ki her futbolcu başarılı olmak ister.” diyen Büyük, Malatya’ya başarılı olmak için geldiğini söyleyerek şöyle dedi: “Ben 6 yıl Kasımpaşa’da oynadım. 6 yılı toplasak taraftar topluluğu belki buraya gelen bir maç kadar değil. Onları aşağılamak ya da küçümsemek için değil. Orada da çok büyük bir sevgi görüyordum. Onlar büyük fedakârlıklar yaptı, bende yaptım. Ama sonuçta bir taraftarın önünde oynuyorsunuz, futbolcuya itici güç olur. Bir olumsuz hareketinde tepki görürsün, daha iyiyi yapmaya çalışırsın ya da olumlu hareketinde yine iyi bir tepkiyle karşılaşırsın, daha iyisini yapmaya çalışırsın. Burada da onu gördüm, teşekkür ediyorum. Tabi ki de beni sahiplenmeleri güzel bir şey. Biz nasıl Malatyaspor kulübünü sahipleniyorsak, onlarında bizi sahiplenmesi güzel bir şey. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar, bırakmasınlar da. Bizim önümüz açık. Hedefimiz tamamen onları mutlu etmek, yukarılara oynamak. Bunu başaracak kalitemiz şu anda var. Tabi ki transfer dönemlerinde ne olur ne biter bilemem. İllaki takviyeler olacaktır. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler” ifadelerini kullandı. “SÜPER LİG’E UYGUN BİR RİTİM, TEMPO BULDUK” Evkur Yeni Malatyaspor’un Fransız sağ kanat oyuncusu Michael Perreira’da, Malatyaspor takımının, kendisi için çok güzel bir opsiyon olduğunu vurgulayarak, “Tam formumu bulduğum bir anda bana şans geldi. Takım olarak yeni hocamızla beraber bir oyun kimliğine kavuştuk.” Dedi. Perreira sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık yavaş yavaş daha iyi oluyoruz. Takım olarak ne yapacağımızı daha iyi biliyoruz. Şimdi bizimle oynayan takımlar artık bizim kazanmak istediğimizi biliyorlar. Bize karşı duruşları ve bakışlarının değiştiğine inanıyorum. Şimdi Süper Lig’e uygun bir ritim, tempo bulduğumuzu düşünüyorum. Toplu da, topsuz da çok agresif oynuyoruz. Şimdi hoca herkese bir şans veriyor. Herkeste yüzde yüzünü veriyor. Hocamız çok iyi niyetli. Ayrıca görüyoruz ki yaptırdığı antrenmanlar Avrupa standartlarında” diye konuştu.