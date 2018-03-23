(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları başladı

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)





Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 27\'nci haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.



Ligde geride kaldığı iki haftada Fenerbahçe ve Trabzonspor\'a mağlup olan sarı kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada dört günlük izin yaptı. İznin ardından Nurettin Soykan Tesisleri\'nde toplanan sarı kırmızılılar, ligin 27\'nci haftasında Malatya\'da oynanacak olan Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına bugün yaptığını antrenmanla başladı. Omzundaki ağrı nedeniyle iğne olan kaleci Farnolle\'nin yanı sıra dizindeki sakatlık nedeniyle tedavi olan Pereira ve soğuk algınlığı nedeniyle Eren Tozlu antrenmanda yer almadı. Rutin olarak gerçekleştirilen doping kontrolüne giren Nacer Barazite ise kontrol sonrası takımdan ayrı düz koşu yaptı. İdman başlamadan önce gazetecilere açıklamada bulunan sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Erol Bulut, ligde son iki haftada kalelerinde 6 gol gördüklerini anımsatarak, şöyle dedi:



\"Fenerbahçe maçını bir kenara bırakalım, neden Trabzonspor maçında 4 gol yedik aslında ona bakalım. Fenerbahçe maçında üstün olan bir Evkur Yeni Malatyaspor vardı. 13 tane korner, 44 tane orta büyük takıma karşı Anadolu takımlarından bu sene ligde yapan bir takım var mı onu bilmiyorum. Ben, bizim gibi Fenerbahçe\'ye karşı 44 tane orta açan takım olduğunu zannetmiyorum. Neyse o maç sonuçta geçti. Önemli olan son maçımızda neden 4 gol yedik? Bunun tek nedeni maalesef fazla bireysel hatalar yapmamız. Daha öncede bireysel hatalar yapıyorduk. Onun cezasını Fenerbahçe maçında da çektik, hatamız gol olarak kalemize döndü. Tabii biz maalesef yakaladığımız pozisyonlar ile rakibin yaptığı bireysel hatalarda rakibi cezalandıramıyoruz. En büyük sorunumuz bu.\"



\"BİREYSEL HATALARIMIZ ÇOK\"



Bulut, bir gazetecinin \'Eski bir sistemle mücadele ediliyor gibi bir eleştiri var, siz sistemle ilgili neler söyleyeceksiniz\' sorusuna, \"Sistem çok eskiden kalmadı. Yine söylüyorum, son iki maçımızda sistemle ilgili mağlubiyet yaşamadık. Biz zaman zaman kazandığımız maçlarda da 3-5-2\'ye dönüyorduk. Nasıl dönüyorduk, Murat Yıldırım iki stoperin arasına giriyordu o şekilde 3-5-2 veya 5-3-2 sistemi oluyordu. Ama bunları bazı yazar arkadaşlarımız gazetelerinde yazdıkları zaman daha hangi sistemde oynadığımızı bugüne kadar anlayamadılar. Zaman zaman oyunun içinde 4-3-3, 4-5-1 oynarsın, futbolcu beş metre öne kaydığı zaman sistemin her şeyi değişir\" şeklinde cevap verdi.



Bulut, Trabzonspor maçının 36\'ncı dakikasında oyundan aldığı orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile yaşadığı diyalogla ilgili ise şu açıklamalarda bulundu:



\"Tabii ki futbolcu 35\'inci dakikada oyundan çıktığı zaman doğal olarak tepkisini negatif olarak gösteriyor. Kendisi bana \'Hocam niye çıkıyorum\' diye sordu, ben de \'Aytaç geç, sonra konuşuruz\' dedim. Daha sonra arkamda ne oldu dönüp bakmadım. Tabii ki futbolcu sinirli haliyle kendince tepki koymuştur. Bu doğaldır. Ama yine söylüyorum, Aytaç\'la da konuştum, Trabzonspor maçıyla ilgili gereğinden fazlasını vermeye çalıştı, iyi olmaya çalıştı fakat bu ters tepti. Bu herkesin başına gelebilecek bir şey. Aytaç bu takımın ilk 11 oyuncusu, kaliteli bir oyuncu. Bugüne kadar da takıma çok büyük katkılar sağladı. Trabzonspor maçında o fazla isteği ters tepti. 35\'inci dakikaya kadar bakarsanız 10 toptan 8\'ini kaptırdı, rakibe verdi. Doğal olarak benim orada bir tepki göstermem lazımdı. Ceza yok. Ceza kesinlikle düşünmüyorum.\"



Bulut, bütün konuşmalarında ligde 40 puanı yakalamaları gerektiğini futbolcularına söylediğini ifade ederek, \"Bu puanı yakaladıktan sonra hedefimiz ne olacak düşünürüz. O 40 puanı yakalamadan hiçbir şeyin garantisi yok. O stres olacak. Ama sonuçta o strese de futbolcuların alışık olması lazım. Biz zaten alışığız. Bu işin püf noktası. Bence futbolcularım da hazırlar. Son maça bakarsak kafa olarak hazır değillerdi. Daha çok maçtan sonraki tatil havasındaydılar biraz. Trabzon da öyleydi ama pozisyonları iyi değerlendirdiler. Sonuçta Trabzonspor\'un bize karşı oynadığı futbol, çok üst düzey bir futbol değildi. Biz gerçek kimliğimizi ortaya koymuş olsaydık hatta Fenerbahçe\'ye karşı oynadığımız gibi oynasaydık maçtan galip ayrılırdık. Maalesef bunu o gün gerçekleştiremedik.\"