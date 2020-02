(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Bulut Alınacak 30 puan daha var

Taha AYHAN MALATYA, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 24\'üncü haftasında Atiker Konyaspor galibiyetinden sonra 3 puanla evine dönen sarı- kırmızılılar bu hafta sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe hazırlıklarına başladı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bu maça en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig\'in 25\'inci haftasında pazar günü saat 16.00\'da sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nurettin Soykan Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde düzenlenen antrenmana hafif sakatlıkları bulunan forvet oyuncuları Khalid Boutalib ve Adem Büyük katılmadı. Hafif tempolu koşudan sonra yakın pas, güç ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, ardından taktik çalışarak antrenmanı tamamladı. Teknik direktör Erol Bulut, ligde puanlarının 34 olduğunu belirterek, İyi gidiyoruz. Önümüzde alınacak 30 puan daha var. 10 maç var, maksimum puanları almaya çalışacağız. Ondan sonra bakacağız nerede sezonu tamamlayacağız diye. Futbolcularımın gösterdiği performanstan, gösterdiği gayretten, istekten dolayı çok mutluyum çünkü ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Her zaman söylediği gibi siz de söylüyorsunuz zaten elimizdeki kadro belli. Kadro derinliğimiz belli, kalitemize gücümüze göre oynamaya çalışıyoruz ve kadronun maksimumunu almaya çalışıyoruz. Bugüne kadar bu iyi gitti inşallah kalan 10 maçta iyi şekilde oynayıp elimizdeki olan gücü iyi kullanarak maksimum puanı almak istiyoruz dedi.

Ligde mücadele ettikleri süre içerisinde 3 teknik direktörün gitmesiyle ilgili konuşan Bulut, Ben olayım ekibim olsun biz onlara pek kulak asmayız. İşimiz neyse onu yapmaya çalışıyoruz ben, ekibim ve futbolcularımız. Bu şekilde de devam edecek. Sonuçta rakip takımda ne olur Ne gider Bizi ilgilendiren bir şey yok. Biz kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı.

Bulut, hedeflerinin değişmediğini kaydederek, Şu an hedefim ligde kalmak ondan sonrasına bakarız. 6 puanı alalım ondan sonra üzerine koyabiliyorsak sonraki hedefe bakarız şeklinde konuştu.

Fenerbahçe maçının zor olacağını, bu maça da en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade eden Bulut, Fenerbahçe\'nin gücünü bildiklerini ama son maç mağlup olduklarını belirterek, Şu an iyi gidişatı olmayabilir ama Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe\'dir. Gücü belli, futbolcu kalitesi belli. O yüzden biz işimizi ciddiye alıp bu maça en iyi şekilde hazırlanarak iyi bir şekilde sahaya çıkıp, iyi bir performans göstermek istiyoruz dedi.