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(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, hafta sonu oynayacağı Aytemiz Alanya maçı hazırlıklarını sürdürdü

14 Kasım 2017 18:44

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, hafta sonu oynayacağı Aytemiz Alanya maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut, hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren Malatya ekibinin çalıştırıcısı Bulut, milli takım arasında sakat oyuncularının takıma geri dönmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Aytaç Kara ile Azubuike\'nin takımla çalıştığını, Eren’in hafif ağrıları bulunduğunu anlatan Bulut, antrenmanlarda gol atma odaklı çalıştıklarını ifade ederek, \"Antrenmanda da iyi konsantre olup, golleri burada atarsak, maçta da atarız. Antrenmanda atamazsan, maçta da atamazsın. O konuda futbolcularımdan memnunum. Antrenmanda iyi çalışıyorlar, bunun da sonucu inşallah Aytemiz Alanyaspor maçında istediğimiz puanlarla bize geri dönecek” dedi. Aytemiz Alanyaspor\'un hücum anlamında iyi takım olduğunu ancak savunmada zaafları bulunduğunu dile getiren Bulut, \"Özel olarak bir futbolcuya önlem almayacağız. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Kompakt görünüşümüzü aynı şekilde sahaya sergileyeceğiz. Vagner Love, Emre Akbaba, Fernandes, Efecan Karaca olsun iyi performansları var ama biz kimseye özel önlem almayacağız, kendi futbolumuzu sahaya koyacağız” diye konuştu.

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