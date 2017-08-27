(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - SÜPER Lig\'de 2017-2018 İlhan Cavcav sezonunun 3’üncü maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor’la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Bugün maçı kazanmamız gerekiyordu, kazanmak için çok önemli sebeplerimiz vardı\'\' dedi. İnönü Stadyumuna puanla veda ettikleri için mutlu olduklarını kaydeden Sağlam, maçın geneline baktığını, kazanmayı hedeflediklerini, taraftarlara, camiaya 2 bayramı yaşatmak istediklerini, ama olmadığını söyledi. Maçı kaybetmedikleri için mutlu olduklarını kaydeden Sağlam, şöyle konuştu: “En azından kafamızı yere eğmedik. Maça baktığımız zaman, bu gibi takımlara karşı geriye düşmek zor. Çok önemli oyuncuları var. İzin verdiğiniz zaman etkili oyuncuları var, geriye düştükten sonra sıkıntılar yaşadık, ama şunu gördük ki başlangıçtan bitiş düdüğüne kadar maçı hiç bırakmayan, yapacağının en iyisini yapan bir takım görüntüsü verdik” \'VERİLNMEYEN PENALTIMIZ VAR\' Sağlam, “Verilmeyen Penaltı pozisyonu var tabi. Biz izledik, penaltı gibi gördük. Geçen hafta da Sivas karşısında çok net bir bariz golümüz verilmedi. İnşallah böyle devam etmez” şeklinde konuştu. Transfer ile ilgili de konuşan Sağlam, “Her şey ortada. Transfere ihtiyacımız var. Bunu söylememize gerek yok. Şu anki futbolcularımız iyi niyetli bir şekilde mücadele ediyor ama bu da bir yere kadar” \'ANTALYASPOR CEPHESİ\' Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise maç sonrası yaptığı açıklamada Süper Lige yeni çıkan Evkur Yeni Malatyaspor’u tebrik etti. Malatya’ya puan ve puanlar almak için geldiklerini belirten Çalımbay, şu ifadelere yer verdi: “Çok güzel pozisyonlar bulduk, bir deplasman takımın oynaması gerektiği gibi oynadık. Güzel pozisyonlar da bulduk. Takımımın oyununda memnunum. Ligin daha başı, bütün takımlar halen transfer yapıyor hala hazır değiller. Yapılacak takviyelerle oynadığımız oyunun çok daha üstüne çıkacağımıza inanıyorum” Milli maç arasında daha iyi hazırlanıp eksiklikleri gidereceklerini de söyleyen Çalımbay, hakemin maçı genel olarak iyi yönettiğini söyledi.