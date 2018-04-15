(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) Evkur Yeni Malatyapor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçtan 3 puanla ayrılmayı çok istediklerini söyledi. Bulut, 3 puan aldıkları zaman ligi yüzde 100 garantilemiş olacaklarını belirterek, \"Ama olmadı. Şu anda önümüzde 5 maç daha var. Bu 5 maçta neler olacağı hiç belli olmaz. Burada maalesef rakibe 2 puan hediye ettik. Bazen maçta böyle şeyler olabiliyor. Ceza sahasına gönderilen uzun bir top, sonra kalecinin uzaklaştırması kısa düştü ve ardından gol oldu. Hiç istemediğimiz 2 puan kaybettik. Kalan maçlarda maksimum puan alıp hedefimize ulaşacağız\" dedi. AYTEMİZ ALANYASPOR CEHPHESİ Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise maçın hakkının beraberlik olduğunu ifade ederek, \"Çünkü iki takım da çok fazla üretemedi. İki takım da hücumsal anlamda varyasyonları eksik yaptı. Bizim bunu eksik yapmamızdaki en büyük etken Malatya’nın katı defans yapması oldu. Malatya ligin iyi takımlarından bir tanesi, Erol hocayla çok iyi bir çıkış yakaladılar. Biz de can çekişen bir takımız, puan almamız gerekiyordu. İki takım için de söylenecek çok fazla bir şey yok. Kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz\" şeklinde konuştu.