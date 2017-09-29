(Görüntülü Haber) Evini sadece doktor adayı kız öğrencilere kiraya veriyor

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNELİ avukat Mustafa Mümin Bulun, 3 odalı evini sadece tıp fakültesi kız öğrencilerine kiraya vermek için yerel gazeteye ilan verdi. Diğer evlerinde kalan tıp öğrencilerinin evlerine çok iyi baktığını söyleyen Bulun, \"Tıp fakültesi öğrencileri, oturdukları eve ve apartmana en ufak bir zarar vermediler. İki yıl kalan erkek öğrenciler ise adeta evi çöp ev olarak bıraktı. Bu nedenle tıp fakültesi öğrencisi kiracı arıyorum\" dedi. Edirne\'de avukatlık yapan Mustafa Mümin Bulun, Abdurrahman Mahallesi\'nde daha önce hukuk bürosu olarak kullanılan evi yeniden düzenleyerek kiraya vermek istedi. Bunun için yerel gazete giden Bulun, verdiği ilana \'Birbiriyle anlaşan, uyumlu arkadaş olan 4 tıp fakültesi öğrencisine, hiç kullanılmamış eşyalı, kaloriferli, klimalı, çalıma masası ve kütüphanesi olan ultra lüks kiralık daire\' yazdırdı. Daha önce kiraladığı evlerde kalan Tıp fakültesi öğrencilerinin evlerine çok iyi baktıklarını anlatan Bulun, şunları söyledi: \"Benim daha 12 yıl önce başka apartmanda bulunan dairemi 3 kız tıp fakültesi öğrencisine kiraya vermiştim. Onlar 6\'ncı sınıfa kadar okudu ve mezun oldu. Ben evi tertemiz teslim aldım. Bu süre içerisinde komşularından da en ufak bir şikayet almadım. Ufak bir temizlikten sonra yine tıp öğrencilerine verdim. 12 sene içerisinde tıp fakültesi öğrencileri, oturdukları eve ve apartmana en ufak bir zarar vermediler. Şu anda bile 2 tıp öğrencisi kalıyor. Yine başka bir evde 2 sene önce erkek öğrencilere kiraya verdik. Evden çıkarken anahtarı emlak ofisine bıraktılar, evi kontrole girdiğimde tam bir çöp evle karşılaştım. 12 sene oturanlar evi çiçek gibi bıraktı, 2 sene oturanlar çöp ev olarak bıraktı.\" Bu evi de yine Tıp fakültesi öğrencisi vermek istediğini belirten Bulun, \"Onların ders çalışmaktan başka gayeleri yok. Kendilerini derse verirler, burada bu imkanı sunduk. Yemek hariç her şey var. Evin girişi, apartman girişi ve balkonda da güvenlik kameraları var. Aileleri de isterse internet üzerinden onları görebilir. Tek kişilik oda için 800 lira, 2 kişilik odamız içinde 700\'er lira istiyoruz\" diye konuştu.