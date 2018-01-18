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(Görüntülü Haber) Evinde bıçaklandı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, evinde tartıştığı O

18 Ocak 2018 02:56

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, evinde tartıştığı O.E.Ç. tarafından bıçaklanan 53 yaşındaki Abidder Böyük ağır yaralandı.

Olay, Limontepe Mahallesi 6905 sokaktaki evde meydana geldi. İddiaya göre, Abidder Böyük, O.E.Ç. ile bilinmeyen bir nedenle evinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, O.E.Ç. yanındaki bıçakla Böyük\'ü yüzünden ve ensesinden bıçakla yaraladı. O.E.Ç. olay sonrasında otomobille kaçarken, güçlükle dışarı çıkan Abidder Böyük yardım istedi. Böyük\'ü kanlar içerisinde gören komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Böyük\'ü ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Böyük\'ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. O.E.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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