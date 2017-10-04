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(Görüntülü Haber) Evin duvarı yazı tahtasına döndü

Ali ÇEVİKBAŞ ISPARTA, (DHA) ISPARTA'da oturan Sıtkı Demirli, evinin duvarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyayla çeşitli yazılar yazıldığını belirterek, birçok kez şikayetçi olmasına rağmen konuya çözüm bulunamamasına ve duvara yazı yazan

04 Ekim 2017 20:38

Ali ÇEVİKBAŞ ISPARTA, (DHA) ISPARTA\'da oturan Sıtkı Demirli, evinin duvarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyayla çeşitli yazılar yazıldığını belirterek, birçok kez şikayetçi olmasına rağmen konuya çözüm bulunamamasına ve duvara yazı yazanlara tepki gösterdi. Yıllardır yurt dışında yaşayan 75 yaşındaki Sıtkı Demirli emekli olduktan sonra memleketine döndü. Modernevler Mahallesi\'nde eşi Cemile Demirli ile birlikte yaşayan Sıtkı Demirli, evinin duvarına sürekli sprey boyayla çeşitli yazılar yazılması nedeniyle mağdur oldu. Birçok kez şikayetçi olduğunu ancak sorununa çözüm bulamadığını anlatan Sıtkı Demirli, 5 sefer badana yaptım. Badana yaptım içeri kahve içmeye girdim tekrar yazı yazdılar. Buraya yazı yazanlar talebe. Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne de sesleniyorum. Bütün mahallede bu şekilde yazılar var dedi. Gençlerin kendisine sözlü hakaret ettiklerini de iddia eden Demirli, Yurt dışında yaşıyorum. Oralarda böyle bir şey görmedim. Yetkililere sesleniyorum. Tedbirlerini alsınlar. Buraya daha önce kamera koydurdum. Kırdılar çatıya attılar. Tel örgü içerisine aldım evin etrafını. Bahçemdeki meyveyi yesinler. Helali hoş olsun. Ama hasar yapmasınlar. İlgilerden rica ediyorum. Onlar düşünsün ve onlar karar versin diye konuştu. Mahallede çok sayıda evin duvarına yazılar yazıldığını kaydeden Demirli, Mahallede her taraf aynı. Sosyal tesis var oralar ve mahalleyi dolaştığınız zaman göreceksiniz ki her taraf aynı. Ne şekilde yazılar yazılmış bakıp görebilirsiniz dedi.

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