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(Görüntülü Haber) Evin arkasında bulduğu kutu elinde patlayan kadın yaralandı

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA) -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Hanife Çilhoroz, evinin arka bahçesinde bulduğu maviye boyanmış içinde bomba düzeneği olduğu sanılan tahta kutunun patlaması sonucu yaralandı

05 Ekim 2017 20:06

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA) -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Hanife Çilhoroz, evinin arka bahçesinde bulduğu maviye boyanmış içinde bomba düzeneği olduğu sanılan tahta kutunun patlaması sonucu yaralandı. Olay, 3 gün önce ilçeye 13 kilometre uzaklıktaki Ocakbaşı Köyü\'nde meydana geldi. Köyde yalnız yaşayan 7 çocuk annesi Hanife Çilhoroz, evinin arkasındaki bahçede mavi renkli tahta bir kutu buldu. Çivilerle kapatılmış kutudaki çivileri söken Çilhoroz, kutunun içerisinde pil ve kabloların bulunduğu bir düzenek gördü. Çilhoroz, gördüğü düzeneği komşusuna göstermek için eline aldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yaralanan kadın komşuları tarafından Erbaa Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi\'ne sevk edilen Çilhoroz tedavi ardından taburcu edildi. \"İÇİNDE TELLER VARDI\" Kutunun çivilerini söktükten sonra patlamanın yaşandığını ifade eden Hanife Çilhoroz, \'\'Tahta kutunun dışı hep boyalıydı. Kabahat benim, çivilerini söktüm. Kapağı açılınca baktım içine bir şey yerleştirmişler. O yerleştirdikleri şeyi komşuya götüreyim dedim. İçine dokunmadım ama elime alır almaz patladı. İçinde teller vardı. İki tane makara gibi. Bir de kablolar vardı. Siyah bir şey böyle içine yerleştirmişler\'\' dedi. Sol gözünün zarar gördüğünü, el parmaklarında kırık olduğunu söyleyen Çilhoroz, tedavisi için İstanbul\'a çocuklarının yanına gideceğini söyledi. NİKSAR\'DA DA 1 KİŞİ YARALANDI Güvenlik güçlerinin yaptığı ilk incelemede, kutunun içindeki düzeneğin bomba olabileceği belirtilirken, daha önce de Ocakbaşı köyüne 3 kilometre uzaklıkta bulunan Niksar’a bağlı Sorhun Köyü\'nde de yine benzer bir kutunun patladığı ve 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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