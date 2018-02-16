(Görüntülü Haber) Evi terk eden eşini görünce intihardan vazgeçti

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'da, inşaat halindeki binanın iskelesine çıkarak, kendisini atacağını söyleyen Recep K., şiddet gördüğü gerekçesiyle çocuğunu da alıp, evden ayrılan eşi Zühre K.\'nin olay yerine gelmesiyle inmeye ikna oldu. Olay, dün saat 15.00 sıralarında, merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Zühre K. (44), iddiaya göre, eşi Recep K.\'den (52) şiddet gördüğü gerekçesiyle çocuğunu da alıp, bir süre önce evden ayrıldı. Zühre K.\'nin kaldığı yeri öğrenmek için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne giden Recep K., başarılı olamayınca müdürlük binasının arkasında, yapımına devam edilen 10 katlı inşaata çıktı. İnşaatın 7\'nci katındaki iskeleye gelen Recep K., \"Eşim gelmezse kendimi atarım\" diye bağırdı. Recep K.\'yi görenler, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisler, yanına çıktıkları Recep K.\'yi iskeleden ayrılması için ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de aşağıda branda açtı. İkna çabaları sonuç vermeyince polisler, kadın konukevine gidip, Zühre K.\'yi alarak, olay yerine getirdi. Polis aracında eşinin olduğunu gören Recep K., intihar eyleminden vazgeçerek, aşağı inmeyi kabul etti. Zühre K. ile Recep K., ayrı polis araçlarına bindirilerek, görüşmeleri için Mahallebaşı Polis Merkezi\'ne götürüldü.