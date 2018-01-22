(Görüntülü Haber) Eve çarpan midibüste ölen 4 kişi toprağa verildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, işçileri taşıyan midibüsün eve çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi\'nde meydana geldi. Kardemir\'de gece vardiyasında çalışan işçileri taşıyan 66 yaşındaki Şükrü Parlakçı idaresindeki 78 S 0293 plakalı midibüs, rampa inişte freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan tek katlı evin garajına, ardından da eve çarptı. Kazada yaralanan işçilerden İsmet Küçükzoroğlu ve Kamil Ünal, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçiler Osman Özdemir (45), Saffet Toğlu (44), Yasin Çelikkafa (32) ile sürücü Şükrü Parlakçı\'nın ise 2,5 saat süren çalışma sonrası beton yığının altından cesetleri çıkarıldı. MESAİ ARKADAŞLARI SON YOLCULUKLARINA UĞURLADI Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Saffet Toğlu, Osman Özdemir, Yasin Çelikkafa ve sürücü Şükrü Parlakçı\'nın cenazeleri Kardemir\'e getirildi. Haddehane meydanında kılınan cenaze namazına Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, Çelik-İş Sendikası yöneticileri, Kardemir Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, işçiler ve ölenlerin yakınları katıldı. İl Müftüsü Halil Bektaş tarafından tek tek kılınan cenaze namazlarının ardından işçilerin cenazeleri Deretarla ve Selimiye Camiisi\'nde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Sürücü Şükrü Parlakçı\'nın cenazesi ise toprağa verilmek üzere Kastamonu\'nun Araç ilçesine gönderildi.