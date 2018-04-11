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(Görüntülü Haber) Eve alkollü gelmesine tepki gösteren eşini, oğlunu ve kayınpederini bıçakladı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da eve alkollü gelmesi nedeniyle kendisine tepki gösteren eşi Nesli Bahar (37), oğlu Alparslan Bahar (18) ve kayınpederi Ali Bahar'ı (56) bıçakla yaralayan Savaş Bahar (44), jandarma tarafından gözaltına alındı

11 Nisan 2018 02:41

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da eve alkollü gelmesi nedeniyle kendisine tepki gösteren eşi Nesli Bahar (37), oğlu Alparslan Bahar (18) ve kayınpederi Ali Bahar\'ı (56) bıçakla yaralayan Savaş Bahar (44), jandarma tarafından gözaltına alındı. 1.55 promil alkollü olduğu belirlenen Savaş Bahar, gözaltına alınırken pişman olduğunu söyledi.

Olay, saat 19.40 sıralarında merkeze bağlı Sudurağı beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü gelen Savaş Bahar\'a eşi Nesli Bahar ve kayınpederi Ali Bahar tepki gösterdi. Bu duruma sinirlenen Savaş Bahar, eline geçirdiği ekmek bıçağıyla eşi, oğlu ve kayınpederini vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Alparslan ve Ali Bahar\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 

Olay yerinden kaçan Savaş Bahar ise kısa süre sonra jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Savaş Bahar,, özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilirken pişman olduğunu söyledi. Bahar\'ın yapılan kontrollerinde 1.55 promil alkollü olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

 

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