(Görüntülü Haber) Evde mahsur kalan Birtanem'i kurtarmak için çabaladılar

Hasan DEMİRBAŞ- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da polis, evinde mahsur kalan Iraklı Birtanem Perihan\'ın (5) kapıyı açması için Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça dillerini kullandı. Yaklaşık 2 saat boyunca ağlayan çocuk, polis tarafından kapı açılarak kurtarıldı. Muratpaşa ilçesinde 123 numaralı sokaktaki bir apartmanın 4\'üncü katında bir çocuğun yüksek sesle ağladığını duyan vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sesini duydukları Birtanem Perihan\'ın kapıyı açması için uzun süre çaba sarf etti. Önce çocuğa Türkçe kapıyı açması için çağrıda bulunan ekipler, daha sonra komşularından Perihan\'ın Iraklı olduğunu öğrendi. Polis, Arapça bilen başka bir meslektaşını arayarak yardım istedi. Telefondan Arapça konuşan polis, çocuğu kapıyı açması için ikna edemedi. Çocuğun Kürt kökenli olabileceğinin belirtilmesi üzerine Kürtçe bilen başka bir polis, Birtanem ile iletişim kurmaya çalıştı. Polis, İngilizce de çocuğun kapıyı açmasını istedi, ancak başarılı olamadı. KAPIYA SIKIŞAN ÇOCUĞUN PARMAĞINI ÖPTÜ Polisler, çocuğu 4 dilde ikna edemeyince bu kez çatıdan içeri girmeye çalıştı. Çatıdaki kapıların da kilitli olması üzerine çilingir ve itfaiyeye haber verildi. Anne Yasmin Perihan\'a ulaşan polisler, kapıda beklediği esnada kızın ağabeyi Abdulkadir Latif okuldan geldi. Abdulkadir Latif, kapıyı anahtarıyla açmaya çalıştı ancak küçük çocuğun kapıyı arkadan da kilitlediği anlaşıldı. Ağabeyinin kapıyı açmaya çalışması esnasında Birtanem Perihan\'ın parmağı kapıya sıkışınca küçük kız çığlık attı. Polis, uzun uğraş sonucunda kapının arkasındaki sürgüyü bıçakla açmayı başardı. Polis küçük kıza sarıldı ve sıkışan parmağını öperken, Birtanem korktuğunu söyledi. Ailenin bir hafta önce bu eve taşındığı, anne Yasmin Perihan\'ın turizm sektöründe çalıştığı için çocuğunu yalnız bıraktığı anlaşıldı.