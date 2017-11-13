(Görüntülü Haber) Evde gece lambasından yangın çıktı: 3 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın incirliova ilçesindeki iki katlı bir evde yaşayan 3 kişilik aile, gece lambasından çıkan yangında yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Arpadere Mahallesi 40 numaradaki evde, bugün saat 04.00 sıralarında, alt kattaki gece lambasından yangın çıktı. Alevler önce yatağı sonra tüm evi sardı. Yangında evde yaşayan ailenin kızı 12 yaşındaki Naciye Gökgür, üst katta bulunan annesi 43 yaşındaki Sultan Gökgür ve babası 45 yaşındaki Hüseyin Gökgür yaralandı. Evdeki 3 kişi, güçlükle dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alıp, yangını söndürdü. Yaralılar ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. İlk müdahale sonrası durumu ağır olan Naciye Gökgür, helikopterle Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne; annesi Sultan Gökgür ise ise ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

