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(Görüntülü Haber) Evcil hayvan satıcılarına eğitim

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı ev ve süs hayvanları satıcılarına yönelik uygulamalı eğitim verildi

01 Kasım 2017 19:01

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı ev ve süs hayvanları satıcılarına yönelik uygulamalı eğitim verildi. Büyükşehir belediyesi Onat Kutlar salonunda düzenlenen eğitime Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ve evcil hayvan satıcılığı yapan 150 esnaf katıldı. Eğitimde, salona getirilen kedi, iguana, yılan, kedi ve köpekle uygulamalı eğitim verildi. Celal Özsöyler, eğitimin evcil hayvan satışı yapan esnafı bilgilendirmek için düzenli olarak yaptıklarını anlatarak, \"Bu hayvanları hangi koşullarda besleneceği, bunların nasıl barındıracağı ve nasıl besleyeceklerine yönelik bilgiler veriyoruz. Toplamda 150 kişilik kursumuz olmuştu. Yılsonunda kendilerine bir sınav yapacağız. Başarılı olanlara da sertifikalarını vereceğiz. Bu sertifika bir diploma gibi olacaktır. Sadece bu sertifikayı alanlar evcil hayvan mağazası açabilir. Bu sertifikayı mutlaka almaları gerekiyor\" dedi. Eğitim programında başarılı olan katılımcılar arasından, iş yeri açma yetkisine sahip olanlara sertifika verileceği öğrenildi.

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