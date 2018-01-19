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(Görüntülü Haber) Ev ve işyerlerini su bastı, Belediye Başkanı özür diledi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı

19 Ocak 2018 11:12

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise sosyal medya hesabından 2\'nci çevreyolundaki yağmur suyunun tahliyesinde başarısız olduklarını belirterek, özür diledi. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle bazı semtlerde yağmur suyu, giriş katlardaki ev ve işyerlerine doldu. Baskının yaşandığı ev ve işyerlerindeki eşyalar zarar görürken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Sağanak yağışın süreceğinin tahmin edildiği kentte yetkililer, su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise sosyal medya hesabından 2\'nci çevreyolunun yağmur suyu tahliyesinde başarısız olduklarını belirterek, yoldan geçenlerden ve Adıyaman halkından özür diledi.

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