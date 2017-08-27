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(Görüntülü Haber) Ev kadınları aerobikle kilo verip stresten kurtuldu

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'nde ev kadınları, günün stresinden ve doğum sonrası yaşadıkları kilolardan kurtulmak için ilçe halk eğitim müdürlüğü bünyesinde açılan aerobik kursuna yoğun ilgi gösteriyor

27 Ağustos 2017 14:48

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'nın Şehzadeler İlçesi\'nde ev kadınları, günün stresinden ve doğum sonrası yaşadıkları kilolardan kurtulmak için ilçe halk eğitim müdürlüğü bünyesinde açılan aerobik kursuna yoğun ilgi gösteriyor. Kurs eğitmeni Aslı Goşan, yaklaşık 2 ay süren kursu tamamlayan kadınların 10- 14 kilo verdiklerini belirterek mutluluğu yakaladıklarını söyledi. Stresle mücadele etmek, sağlıklı yaşamak ve kilo vermek isteyen ev kadınları, Şehzadeler İlçe Halk Eğitim Merkezi\'nin bünyesindeki aerobik kursuna yoğun ilgi gösterdi. Ev kadınları kurs eğitmeni Aslı Goşan eşliğinde aerobik, step, pilates, zumba ve oryantal dansı yaparak sters atıyor ve zayıflıyor. Yaz sezonunda 2 seans kurs açtıklarını ve 25 ev kadının kurslara katıldığını belirten eğitmen Aslı Goşan, kursların başka bir amacının ise sosyalleşmek olduğunu dile getirdi. Kursu bitiren kadınların 10- 14 arasında kilo verdiğini dile getiren Goşan, kursu tamamlayanların sırt- bacak ağrılarından kurtulduklarını, tansiyon şeker kolesterol gibi hastalıklarının düzene girdiğini söyledi: Aslı Goşan, eylül ayında seans sayısını 4\'e yükselteceklerini söyledi. YENİ ARKADAŞLIKLAR KURUYORLAR Eşinin işi sebebiyle ülkeye 2 yıl önce gelen İranlı Fatma Zare, kursa katılarak yeni arkadaşlar edindiğini ve kilo vermeye başladığını belirterek, \"Kursa başlamamın sebebi spor yaparak zayıflamak. Ayrıca dans yapıyorum ve yeni arkadaşlar tanıyorum. 1.5 aylık zaman içerisinde 5 kilo verdim. Bu da beni çok mutlu etti\" diye konuştu. İki ay önce kursa katılan ev kadını İlknur Çapan (31) ise, kursa doğum sonrası kilolarından kurtulmak için geldiğini belirterek şunları söyledi: \"Sporla sıkılaşacağıma inandığım için kursa katıldım. Kurs sayesinde nefes alışım düzene girdi. İşlerimi daha hızlı şekilde yapmaya başladım. Kilolarımdan kurtulmaya başladım. 2.5 kilo verdim. Çevremdeki insanlar kilo verdiğimi söylüyorlar. Ayrıca ev stresinden de uzak duruyorum. Bir taraftan spor yaparken, arkadaşlarımızla sohbet ederek evdeki sıkıntıları atıyoruz.\" Ev kadını 32 yaşındaki Işıl Özdil ise ikinci doğum sonrasında yaşadığı kilolardan kurtulmak için kursa katıldığını ifade ederek, \"Doğum sonrası kilolarımdan kurtulmak ve evin içindeki stresimi atmak için kursa katıldım. Çok faydasını gördüm. Kursa katıldığımı günden bu zamana kadar 5 kilo verdim. Sağlık açısından kursun faydasını çok gördüm\" dedi.

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