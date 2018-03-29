(Görüntülü Haber) EuroCup'ta finale yükselen Galatasaray Kadın Basketbol Takımı yurda döndü

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)





Kadınlar Avrupa Kupası yarı finalinde iki maç sonunda İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida\'yı eleyerek finale yükselen Galatasaray Kadın Basketbol Takımı yurda döndü.



İspanya\'nın başkenti Madrid\'den kalkan tarifeli uçakla saat 17.20\'de İstanbul Atatürk Havalimanı\'na gelen Galatasaray kafilesinin finale yükselmelerinden ötürü oldukça keyifli olduğu gözlendi.



Öte yandan Kadınlar Avrupa Kupası\'nda finale yükselme başarısı gösteren sarı kırmızılı takımı karşılamaya gelen herhangi bir taraftar grubu olmaması da dikkat çekti.