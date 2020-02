(Görüntülü Haber) 'Eurasia Airshow'da Rus Sukhoi, 5 milyar dolarlık 104 süper jet satışı imzaladı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, bu yıl Türkiye\'de ilki düzenlenen şova dayalı ‘Eurasia Airshow\'un son gününde havacılık meraklıları, Antalya Havalimanı\'na akın etti. Fuarda sadece Rus Sukhoi firması, 5 milyar dolar değerinde 104 adet SSJ 100 süper jet uçağı satışı anlaşması yaparken, bunlardan 40\'ı, İranlılara satıldı. ‘Eurasia Airshow’ CEO\'su Ferhat Yenibertiz, 10 milyar dolarlık ticari hacim hedefinin en az yüzde 70- 80\'ine ulaşıldığını söyledi.



Dünya havacılık sektörünün hem askeri hem sivil alandaki devlerini Antalya\'da bir araya getiren ‘Eurasia Airshow\'un son gününde izdiham oldu. 25 Nisan\'da başlayan ve son 2 günü halka açık olan fuar, bugün sona erdi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye\'de ilk defa düzenlenen fuar için Antalya Havalimanı 2\'nci Dış Hatlar Terminali\'nin bulunduğu bölgede 40 bin metrekaresi kapalı toplam 300 bin metrekarelik alan ayrıldı.



Katar Airways\'a ait dünyada tek olan A350-1000, Ukrayna\'nın dünyanın en büyük ikinci kargo uçağı Antonov 124, İtalyan Leonardo Alenia C-27J Spartan, Polonya Hava Kuvvetleri\'ne ait MIG 29 ve CASA C-295M, Çekya Hava Kuvvetleri\'ne ait Gripen, Rusya\'ya ait Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95) gibi uçaklar ile Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne (TSK) ait ATAK helikopteri gibi hava araçları, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.



RUSLARDAN 5 MİLYAR DOLARLIK İMZA



Fuarda en dikkat çekici haber, Rus Sukhoi firmasından geldi. Fuar yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sukhoi firması, 40\'ı İran\'la olmak üzere çeşitli ülkelerle toplam 104 adet SSJ 100 süper jet uçağının satış anlaşmasını gerçekleştirdi. Süper jet uçak satışları için yapılan satış anlamalarının toplam tutarının 5 milyar dolar olduğu açıklandı.



5 GÜN ÇABUK TÜKENDİ



Şova dayalı fuarla ilgili değerlendirmede bulunan ‘Eurasia Airshow’ CEO\'su Ferhat Yenibertiz, 18- 19 aylık uzun hazırlık sürecinin ardından 5 günün çok çabuk tükendiğini söyledi. İlginin tahminlerin çok üzerinde olduğunu belirten Yenibertiz, özelikle son 2 gün halk günlerinde inanılmaz ilgi oluştuğunu kaydetti. Yenibertiz, “Tüm misafirlerimiz burada çok farklı uçaklara ve gösterilere şahit oldular. Çok keyif verici\" dedi.



Yolcu taşımacılığında kullanılan ve görsel amaçlı getirilen, dar gövdeli uçakları dahi 1 günde 2 bin 200 kişinin ziyaret ettiğini anlatan Yenibertiz, “Şöyle bir sonuç çıkıyor, gerçekten biz aslında birçok kişinin havacılık sektörü, uçaklarla tanışmasına vesile olduk. Bu da ayrıca çok memnuniyet veriyor\" diye konuştu.



HALKIN İLGİSİ BÜYÜK OLDU



Girişte ciddi anlamda izdiham yaşanmaması için tedbirler aldıklarını belirten Yenibertiz, “Mümkün olduğunca insanları az üzmeye çalışıyoruz. Çok ciddi ilgi ve alaka var. Antalya çok sıcak, bugün yine biraz esiyor. Dün 32- 33 dereceleri gördük. Esinti de yoktu. Çok sıcak olduğu için insanlar hep uçakların altlarına oturarak kendilerini güneşten koruyordu\" dedi.



Fuarın ticari kısmında ülkeler arasında birçok kıymetli imza atıldığını belirten Ferhat Yenibertiz, “Mümkün olduğunca bütün firmaları ziyaret etmeye çalıştım. \'Ne bekliyordunuz, ne gördünüz?\' diye, genel olarak intibalar çok güzel. Çok zorlu bir süreçti ve bence ilki için çok başarılıyız. Bunu birçok katılımcımız ve misafirimizden de duymak güzeldi\" diye konuştu.



10 MİLYARLIK HEDEFTE YÜZDE 70- 80



Fuarın 10 milyar dolarlık ticari hedefiyle ilgili gelen raporlara göre, yüzde 70- 80 oranında gerçekleştiğini tahmin ettiğini dile getiren Yenibertiz, “Raporları alacağız tam olarak ve bildiğimiz şu an 4,5- 4,8 milyar dolarlık bir anlaşma var; ama bilmediğimiz, şu an için bize yansımayan birçok anlaşma olduğunu da biliyorum. Sadece İran\'ın kendi içerisinde 14 kadar anlaşma var. 10 milyar dolarlık hedefin yüzde 70- 80\'ine ulaşacağımızı düşünüyorum\" dedi. Yapılan anlaşmalardan örnekler de veren Yenibertiz, şunları söyledi:



“Bu anlaşmalarda en somut ve ilk anlaşma İran\'la Rusya arasında gerçekleşti. Rusya\'nın Sukhoi firması İranlı bir havayolu firmasıyla 20 uçak için resmi satış imzası attılar, 1 milyar dolar değerindeydi. Onun arkasından hemen Türk Hava Yolları Technic\'ten bir haber geldi. Havelsan\'la kabin içi eğlence sistemi ortak girişimi imzasını attı. Bunlar sadece bildiklerim. Toplam firmaların kendi arasındaki toplantı sayısı 7 bini bulmuş. Burada önemli olan el sıkışmaya varan somut anlaşmalar. Tabi bunların raporları gelecek.\"



66 ÜLKE KATILDI



Ziyaretçi sayılarının halk gününde 120- 130 bine ulaştığını tahmin ettiğini belirten Ferhat Yenibertiz, “Bundan sonraki fuar 2 yıl sonra gerçekleşecek. Bu tür fuarları her yıl gerçekleştirmek mümkün değil; çünkü çok uzun soluklu bir hazırlık süreci var ve bir anlamda da ticari fuar. Ticari anlamda da tekrar ihtiyaç hasıl olması gerekiyor. İlk fuar çok tatminkardı ve iyi bir noktaya ulaştık. En kritik somut verilerden biri de ülke sayısı. 66 ülkeye ulaştık. İlk fuar için bu tüm uluslararası platformlarda farkındalığın artması için çok önemli bir performans kriteri ve bu anlamda çok mutluyuz\" diye konuştu.



FUARIN SON GÜNÜ GÖRSEL ŞOV



Antalyalılar ile Türkiye\'nin birçok yerinden havacılık meraklılarının akın ettiği fuarın son gününde, uçaklar ve helikopterlerin gösterileri büyük ilgi çekti. Akrobasi uçaklarının yanı sıra Türk yapımı ATAK helikopteri, jandarma, polis ve sahil güvenliğe ait helikopterlerin gösterileri beğeniyle izlendi. Ayrıca Airbenders, Antonov An-70, Skyart Xtreme, Lukasz Czepiela, Bronco Demo Team, Czech Airforce Jas-39 Gripen, Mig 29 gösterileri de nefes kesti.



GÖLGELİK ANTONOV 124



Fuarda en ilginç görüntülerden biri de havanın sıcak olduğu saatlerde ortaya çıktı. Alanı dolduran yüzlere kişi, uçakların kanat ve gövdelerinin altında oluşan gölgeliklere girerek, güneşten korunmaya çalıştı. Yüzlerce kişi, dünyanın 2\'nci en büyük kargo uçağı olan 150 ton kapasiteli Antonov 124\'ün dev gövdesi ve kanatları ile güneşten korundu.