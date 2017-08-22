(Görüntülü Haber) Essen için Türk aday

Temel ELCİVAN, ESSEN (DHA) - Alman Yeşiller Partisi Essen şehri İl Başkanı Gönül Eğlence (38), 24 Eylül\'de Almanya\'da yapılacak genel seçimler için partisinin Essen milletvekili adayı oldu. Beş yıldır yürüttüğü il başkanlığı görevi yanı sıra partisinin Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (KRV) teşkilatı yönetim kurulu üyeliği görevi de bulunan Gönül Eğlence, aday olduğu Essen şehrinde seçim kampanyası için kolları sıvadı. ESSEN KAMPANYASINA ÖZDEMİR\'DE KATILDI Hem doğrudan hemde listeden 19. sıradan aday olduğunu belirten Gönül Eğlence, \"Bir yandan toplantılara katılıyorum, bir yandan da sokakta seçmenlerimizle yüz yüze buluşmaya başladık. Cumartesi günü partimiz tarafından düzenlenen etkinliğe, eş başkanımız Cem Özdemir de katıldı. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 24 Eylül\'e kadar seçmenle buluşmalarımız, tanıtımlarımız sürecek. Seçim afişimde \'cesaret, korkudan daha güçlüdür\' sloganı var, bunu tercih etmemin nedeni benim hayata bakışımı ve siyasi tarzımı yansıtması; diğer bir yanı da korku üzerinden siyaset yapan partilere yönelik bir mesaj olsun istedim. Bazı sokaklarda aşırı sağcı parti AFD\'nin afişi ile yan yana denk gelmesi de anlamlı oldu\" şeklinde anlattı. GERGİNLİĞİ ERDOĞAN TIRMANDIRIYOR Türkiye ile Almanya arasında yaşanan siyasi gerginlikle ilgili bir soruya Gönül Eğlence, \"Evet, uzun zamandır süregelen bir sorun var ortada. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi gücünün bir şekilde muhtemelen sarsıldığını gördükçe, yurt dışındaki güçlere saldırmakta buluyor kendisini. Bir şekilde iç politikasını dış politikası üzerinden yürütmeye çalıştığını düşünüyorum açıkçası. Yani Almanya\'ya saldırdıkça, Başbakan Merkel\'e Nazi dedikçe, ya da Alman milletvekillerini kendi askeri üstlerini ziyaret izni verdirmeme gibi durumlar. Türkiye\'nin iç siyaseti içerisinde güçlü bir lider rolünü girmiş görünüyor. Halbuki eninde sonunda Türkiye\'nin aleyhine oluyor diye düşünüyorum. Çünkü şu anda görüyorsunuz Avrupa Birliği ile görüşmeler dondurulmuş. Ve bir takım daha başka şeylerde konuşulmakta, düşünülmekte. Bunlar Türkiye\'nin ekonomi açısından, iç huzuru açısından ne denli iyi olur uzun vadede hep birlikte izleyeceğiz. Aslında Başbakan Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı iki önemli seçim öncesi ziyaret ederek, gerçekten de kendisini desteklemiştir\" dedi. ERDOĞAN IRKÇILARA OY VERMEYİN DEMELİYDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Almanya\'da yaşayan Türk kökenli seçmenlere, Alman siyasi partileri SPD, CDU ve Yeşiller\'e oy verilmemesi yönündeki çağrısı ile ilgili soruya ise Eğlence, \"Recep Tayyip Erdoğan, Almanya\'da yaşayan Türkiye kökenlilerin sorunlarını göz önünde bulunduruyor olsaydı ve bunlarla ilişkin bir siyaset yapmak isteseydi, onların yanında durmak istiyor olsaydı, Avrupa içerisinde özellikle de Almaya içerisinde, gün geçtikçe çoğalan, büyüyen ve güçlenen bir aşırı sağcı ortamı gözardı edip de, böyle bir çağrıda bulunmazdı. Burada gerçekten Erdoğan kendi insanının iyiliğini istiyorsa yapması gereken çağrısı, seçime katılın ve sizleri ırkçılıkla karşılayan siyasetçilere oy vermeyin olmalıydı\" dedi.